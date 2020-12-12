Netflix Winx Saga ne zaman başlayacak? The Winx Saga fragmanı

Netflix’e üye olan herkesin aynı anda izleyebileceği Fate: The Winx Saga, altı bölünden oluşmaktadır. 22 Ocak 2021 yılında yayınlanacak dizi, merak uyandırmaya başladı.

The Wampire Diaries dizisinin yaratıcısı olan Brian Young’un yeni dizisi, İtalyan yapımı olan Winx Club çizgisi filminin uyarlaması olacak dizi, Iginio Straffi imzası taşıyacak.

Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin başından geçen olayları ele alacak dizide, aşk, rekabet ve canavarlarla ilgili konular işlenecek.

Dizi de Abigail Cowen, Hannah Van Der WestHuysen, Precious Mustapha ve Eliot Salt gibi oyuncular yer almaktadır.