Netflix Who Killed Sara? dizi konusu ve oyuncuları

Netflix ’in merakla beklenen Who Killed Sara? dizisini izleyicisiyle buluşturdu. Dizinin ilk sezonu Netflix dijital platformda yerini aldı.
Who Killed Sara? ilk sezonunu yayınladı!
Meksika yapımı Netflix’ in yeni gizem ve suç dizisi Who Killed Sara? 24 Mart Çarşamba tarihinde izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan ilk sezonun ardından gözler izleyiciye çevrildi. Diziyle ilgili yapılacak yorumlar ve izlenme oranları merakla bekleniyor.
Who Killed Sara? Konusu ne?
Dizinin oyuncu kadrosunda; Monalo Cardona, Ginés García Millán, Carolina Miranda başrolü paylaşıyor.
Dizinin ilk sezonu 10 bölüm olarak yayınlandı ve her bölüm 36-45 dakika arasında değişiyor. Gizem ve suç temasını sevenler için Netflix’te izlenmeyi bekliyor.
Son Güncelleme: 25.03.2021 15:52