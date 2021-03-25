Netflix Who Killed Sara? dizi konusu ve oyuncuları

Netflix ’in merakla beklenen Who Killed Sara? dizisini izleyicisiyle buluşturdu. Dizinin ilk sezonu Netflix dijital platformda yerini aldı.

Who Killed Sara? ilk sezonunu yayınladı!

Meksika yapımı Netflix’ in yeni gizem ve suç dizisi Who Killed Sara? 24 Mart Çarşamba tarihinde izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan ilk sezonun ardından gözler izleyiciye çevrildi. Diziyle ilgili yapılacak yorumlar ve izlenme oranları merakla bekleniyor.

Who Killed Sara? Konusu ne?

Alex, kızkardeşinin ölümünden sorumlu tutulan ve suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken kendisinin bambaşka detayları ortaya çıkarmaya çalışırken buluyor. Gerçek faili bulmaya kararlıdır ancak pek çok gizemli olayı da çözmelidir. Lazcona ailesinin düzenlediği bir tören esnasında Alex’e Avcı Dıana isimli birinden beklenmedi gelen yardım sonrası olaylar gelişir.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Monalo Cardona, Ginés García Millán, Carolina Miranda başrolü paylaşıyor.

Dizinin ilk sezonu 10 bölüm olarak yayınlandı ve her bölüm 36-45 dakika arasında değişiyor. Gizem ve suç temasını sevenler için Netflix’te izlenmeyi bekliyor.