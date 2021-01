Netflix We Are: The Brooklyn Saints 1. sezon konusu nedir?

We Are: The Brooklyn konusu oldukça ilgi çekici bulunmakta. Birkaç futbol tutkunu koçun bir araya gelerek futbola gönül vermiş çocukları bu alanda yetiştirip ve daha fazlasını sunmak için ders vermek isterler. Fakat bunu güvenli bir sığınakta gerçekleştirmek isteyen koçların ve çocukların heyacan verici belgesel dizisi "We Are: The Brooklyn Saints" 1. sezonuyla 29 Ocak 2021 Cuma günü Netflix yayın hayatına girdi.

Emmy ödüllü dizinin yönetmen koltuğuna Rudy Valdez'in oturmakta.

We Are: The Brooklyn Saints'in ilk sezonu 4 bölümden oluşurken bölümler şöyle sıralanıyor:

- 1. Sezon 1. Bölüm: "Saints'e Hoş Geldin Genç Adam" (48 dakika)

- 1. Sezon 2. Bölüm: "Kardeşimi Daima Kollarım" (48 dakika)

- 1. Sezon 3. Bölüm: "Oğullar ve Babalar" (44 dakika)

- 1. Sezon 4. Bölüm: "Her Gün Başarırız" (50 dakika)