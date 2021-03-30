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Netflix Vincenzo 2. sezon ne zaman çıkacak , yeni sezon olacak mı?

Netflix, dijital izlenme platformları arasında en eski ve abone sayısına en çok ulaşan adrestir. İzleyicisine birçok seçenek sunan Netflix, Vincenzo dizisi 2.sezonu hakkında haberler gündeme geldi. Bizde siz değerli okuyucularımıza Vincenzo hayranlarına da yönelik haberimizde bunun bilgilerini vereceğiz.

30 Mart 2021 Salı 23:47
Netflix Vincenzo 2. sezon ne zaman çıkacak , yeni sezon olacak mı?
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Dijital platformun gözde kanalı Netflix, izleyenlerine her geçen gün bambaşka içeriklerle yenilik sunuyor. Milyonları aşan abone sayısıyla birlikte özellikle pandemi döneminde en sık tercih edilen platform oldu.

Netflix'in yayınlamış olduğu Vincenzo dizisinin 2.sezonu hakkında sizleri bilgilendireceğiz. 

2021'de Binsenjo adlı dizi konusu romantik ve suç türündeki ilk sezonunu başarıyla tamamladı. 2.sezonunu merak eden dizinin hayranları için sizlere ne zaman geleceğini söylüyoruz.

Güney Kore 2021 yapım olan dizi, Netflix'de yayınlandı. Romantik ve suç konusundan oluşan komedinin serisi, asya hayranları tarafından ilgiyle izlendi. İkinci sezonunun gelmesini dört gözle bekleyen hayranlarına sevindirici haberi bizler veriyoruz.

IMDB puanı: 8,4 olan dizi başarıyla izlendi. Binsenjo adıyla yayınlanan ilk sezon büyük ilgi gördü. Vincenzo 2.sezonu ne zaman yayınlacak?

Yönetmen koltuğunda Kim Hee-Won otururken, senaristi Park Jae-Bum'dur. Dizinin kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor; Song Joong-Ki, Jeon Yeo-Bin, Taecyeon ve Yoo Jae-Myung. Vincenzo'nun konusu ise: İtalyan ailenin evlat edinilen bir gencin hayatını yansıtıyor. Yasa dışı işler yapan kimselerin avukatlığını üstlenen bu genç, mafyaların arasındaki çekişmeden ötürü çatışma başlayınca ortadan kaybolmaya karar vermiştir. Memleketine giden genç, oradaki halk için çalışarak, aşka denk gelir. Dizi hakkında asıl bilgiye ulaşacağınız adres: https://www.netflix.com/tr/title/81365087 
Dizinin hayranları 2.sezonun gelmesini dört gözle beklerken, dizinin yapımcısı ve senaristi tarafından bir bilgi gelmedi. İkinci sezonun kesin olarak yayınlacağını ön gördüğümüz şey ise bu kada rçok izlenmesi ve hayran kitlesinin çoğalmasından ötürü ikinci sezonu kesin olarak gelecek. Sezon olarak ne zaman Netflix'e geleceği belli olmasa da bu pandemi zamanında geleceği tarihin belirlenmesi biraz zor. Bize göre 2022 Bahar aylarında yayınlabileceğini düşünüyoruz.



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:47
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NetflixVincenzo2.sezon
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