Netflix Vikings yeni sezon neden yok?

Sevilen yabancı dizi Vikings’in yeni sezonunun ne zaman geleceği ve Netflix’de yer alıp yer almadığı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizinin bu zamana kadar yayınlanmış beş sezonu bulunmakta olup ilk sezon 9, ikinci sezon 10, üçüncü sezon 10, dördüncü sezon 20 ve beşinci sezon 20 bölümden oluşmaktadır.

Netflix’de yayınlanan dizinin beş sezonu bulunmaktadır. Dizinin 6.sezonu da yayınlanmış olsa da bu sezon kolaylıkla bulunamamaktadır. Netflix’e Vikings’in yeni sezonunun 5 Aralık 2020 tarihinde geleceğinin duyurulması diziyi bekleyenleri sevindirmiştir.

Son sezonda Ragnar’ın Ella tarafından öldürüleceği konuşulurken tam kesin olmasa da Ragnar’ın diziden ayrılacağı oğullarının ise onun intikamını almak için mücadele vereceği tahmin ediliyor.