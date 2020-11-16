İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Netflix Vikings yeni sezon neden yok?

6 sezondur devam eden ve Kanada İrlanda ortak yapımı olan Vikings dizisi için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Dizinin Netflix'e ne zaman geleceğini merak edenler için dizinin Netflix'de yayınlanma tarihi belli oldu.

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:36
Netflix Vikings yeni sezon neden yok?
Takip Et:

Sevilen yabancı dizi Vikings’in yeni sezonunun ne zaman geleceği ve Netflix’de yer alıp yer almadığı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizinin bu zamana kadar yayınlanmış beş sezonu bulunmakta olup ilk sezon 9, ikinci sezon 10, üçüncü sezon 10, dördüncü sezon 20 ve beşinci sezon 20 bölümden oluşmaktadır.


Netflix’de yayınlanan dizinin beş sezonu bulunmaktadır. Dizinin 6.sezonu da yayınlanmış olsa da bu sezon kolaylıkla bulunamamaktadır. Netflix’e Vikings’in yeni sezonunun 5 Aralık 2020 tarihinde geleceğinin duyurulması diziyi bekleyenleri sevindirmiştir.

Son sezonda Ragnar’ın Ella tarafından öldürüleceği konuşulurken tam kesin olmasa da Ragnar’ın diziden ayrılacağı oğullarının ise onun intikamını almak için mücadele vereceği tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 16.11.2020 00:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixVikings
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

Süt parası hangi kurumdan alınır, süt parası hesaba yatar mı? 2020
Sol Yanım dizisinde rol alan Nazlım dizide kiminle aşk yaşayacak?
Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler kimdir?
Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Defne ile Son Gece karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2020 Kefilsiz evraksız kredi veren bankalar
Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?
Aile hekimliği nerede değiştirilir? Aile hekimliği değiştirme işlemleri
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
BİM Kumtel yağlı radyatör özellikleri ve kullanıcı yorumları
Eminevim ile nasıl ev sahibi olunur? 2020 Eminevim nasıl bir sistem
Cumhuriyet Bayramı 28 - 29 Ekim tatil mi, tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil?
Şok market 8 Nisan – 15 Nisan 2020 aktüel indirimli kampanya ürünleri kataloğu
2020 en düşük yüzdelik dilime sahip Fen Liseleri (MEB)
AÖF Online sınav nasıl olacak ? Sınavlar saat kaçta başlayacak? Sınav saatleri serbest mi?
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yerleri
Devletten geri ödemesiz maddi destekler
Show TV Öykü Gürman ile Günün Yemeği neden yok, neden yayınlanmadı?
Doya Doya Moda Rabia Ağca neden yok, neden ayrıldı?
Şahıs şirketi kurmanın yolları nelerdir? Şirketi kurmanın maliyeti
10 Bin Adım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.