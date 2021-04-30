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Netflix Uysallar ne zaman başlayacak? Uysallar dizisi konusu ve oyuncuları

Dijital izleme platformu Netflix yeni bir dizi ile üyelerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Platform daha önce yaptığı Türk dizileri oldukça takdir toplamıştı. Yeni dizi ise Uysallar olacak. Uysallar dizisi ne zaman başlayacak? Uysallar dizisinin konusu ne? İşte ayrıntılar.

30 Nisan 2021 Cuma 22:06
Netflix Uysallar ne zaman başlayacak? Uysallar dizisi konusu ve oyuncuları
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Başrollerinde Haluk Bilginer ve Uğur Yücel'in oynacağı dizi şimdiden merak konusu olmaya başladı. Dizinşn kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başlarken kadın oyuncu başrolünde Songül Öden olacak. 

Dizinin yönetmen koltuğunda ise dizi severlerin yakından tanıdığı bir isim. Oynadığı dizi ve fimlerde büyük başarılar sergileyen Onur Saylak yönetmen koltuğunda oturacak. Onur Saylak daha önce de Puhu TV için Şahsiyet dizisini çekmiş ve başarılı olmuştu.

Gazeteci Birsen Altıntaş dizinin çekimlerinin başladığını sosyal medya hesabından duyurarak müjdeli haberi vermiş oldu. Sessiz bir şekilde başlayan çekimlerle beraber dizinin kadorsu da netlik kazanmaya başladı. Tam dört sezon Çukur dizisinde rol alan ve gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Erkan Öner de dizinin kadrosuna dahil oldu.

Dizinin konusu ise bir hayliilgi çekici. Mimar Oktay Uysal eşi ve iki çocuğu ve ailesinden habersiz olarak punk hayatı yaşar.Fakat Oktay'da habersiz ailesi de kendi hayatını kurmayı amaçlamaktadır. Uysal ailesi tam bir yalanlar dünyasıdır.  Ailene karşı kendin olabilmek mümkün müdür yoksa herkesin ikinci bir hayata mı ihtiyacı vardır?




Son Güncelleme: 30.04.2021 22:06
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Anahtar Kelimeler:
UysallarNetflix
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