Netflix üyelik iptali nasıl gerçekleştirilir?

Netflix, dijital içerik anlamında her kesime hitap eden birçok güzel içerik yayınlamaya öncülük ediyor. Sevilerek kullanılan uygulamadan abonelik sistemiyle yararlanılabilmektedir. Netflix; dizi, film ya da belgesel gibi birçok farklı türü bünyesinde barındırıyor ve kullanıcılarına sunuyor.

Netflix üyelik iptali nasıl yapılmaktadır?

Netflix aboneliğini iptal etmek isteyenlerde olabiliyor. Pek çok kişi aboneliklerini nasıl iptal edecekleri bilgisine de sahip değil. Birçok farklı nedenden ötürü aboneliğinizi yenilemek istemeyebilirsiniz. Bu durumda aboneliğiz kapatma ve üyeliğinizi iptal etme gibi seçeneğinizde vardır. Genel olarak telefon ve televizyon üzerinden izlendiği için Android ve IOS üzerinden iptal etmenin nasıl olduğu merak edilmektedir.

IOS ve Android telefonlar üzerinden direkt olarak üyelik iptal gerçekleştirilememektedir. Bilgisayar üzerindeki tarayıcınızdan Netflix’in resmi intenet sitesine girmeniz gerekmektedir. Sayfayı açtıktan sonra e-posta ve şifre bilgilerinizi girerek platforma giriş yapmalısınız. Ardından Hesap Ayarları’na gelmelisiniz. Orada üyeliğinizi iptal edebileceğinize dair bir yazı olacak. O yazıya basarak üyeliğinizin iptali için ilk adımı atmış olursunuz. Sonra üyeliğinizi neden iptal etmek istediğinize dair sizden bilgiler istenecektir. Sizden istenilenleri yerine getirdikten sonra son defa “Üyelik İşlemlerini Tamamla” tuşuna basınız. Böylece üyelik iptalinizi gerçekleştirmiş olursunuz.

