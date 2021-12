Netflix, üniversite ve komedi kavramlarını The Chain dizisinde bir araya getiriyor

Killing Eve dizisindeki Eve Polastri karakteriyle gösterdiği performans sayesinde bir anda dikkatleri üzerine çeken Sandra Oh, yeni bir Netflix dizisiyle yeniden dizi dünyasına geri döndü. The Chair dizisi 20 Ağustos 2021 Cuma günü yani bugün itibariyle Netflix platformunda yayınlandı. Peki The Chair dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

The Chair Dizisinin Konusu Nedir?

Üniversite ve komedi kavramlarının eğlenceli bir şekilde harmanlandığı dizilerden birisi olan The Chair, yeni atanan uzak doğulu bir akademisyenin İngilizce bölüm başkanı olmasına kadar geçen sürede neler yaşadığını anlatıyor.

The Chair Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Çiçeği bununda olan The Chair dizisinin oyuncu kadrosu genç ve tecrübeli isimlerin karıştırılmasından oluşuyor. İşte o oyuncular:

- Sandra Oh – Ji-Yoon Kim

- Ji-yong Lee – Habi

- Jordan Tyson – Capri

- Holland Taylor – Professor Joan Hambling

- Jay Duplass – Professor Bill Dobson

- Nana Mensah – Professor Yaz McKay

- David Morse – Dean Paul Larson

- Bob Balaban – Professor Elliot Rentz