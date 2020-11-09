İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Netflix TV kanalı mı açıyor? Netflix tv kanalının ismi ne olacak, nasıl izlenecek, ne zaman açılacak?

Netflix tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti. Televizyonda bir kanal açmayı düşünen Netflix'in kanal adı merak edilirken aynı zamanda ne zaman yayın hayatına başlayacağı da araştırılıyor.

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:24
Netflix TV kanalı mı açıyor? Netflix tv kanalının ismi ne olacak, nasıl izlenecek, ne zaman açılacak?
Takip Et:

Netflix izleyicilerinin sık sık dizi ve film seçmede zorlandıklarını bilen şirket yeni platform üzerinde yeni düzenlemeler yapıyor. İzleyicinin son izlediklerine göre ‘Direct’ seçeneği ile izleyiciye film önerisi yapılıyor. Aynı zamanda Netflix kanal açmak için de çalışmalara başladı ve bazı ülkelerde deneme yoluna gidecek.


Direct adı verilmesi planlanan Netflix kanalı ilk olarak Fransa’da test edilecek. Kanal tarayıcılar üzerinden yayın yapacak ve izleyicilere dizi ve film seçme şansı vermeden bir televizyon kanalı gibi yayın yapacak.

Fransa’da test edilecek

Netflix sahiplerinin Fransa’yı tercih etme nedeni geleneksel TV izleyenlerin oranının yüksek olması olarak açıklanırken istenilen izlenme oranları yakalandığı takdirde tüm dünyada ortak yayın hayatına başlaması bekleniyor.



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixDirect TvKanal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.