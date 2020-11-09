Netflix TV kanalı mı açıyor? Netflix tv kanalının ismi ne olacak, nasıl izlenecek, ne zaman açılacak?

Netflix izleyicilerinin sık sık dizi ve film seçmede zorlandıklarını bilen şirket yeni platform üzerinde yeni düzenlemeler yapıyor. İzleyicinin son izlediklerine göre ‘Direct’ seçeneği ile izleyiciye film önerisi yapılıyor. Aynı zamanda Netflix kanal açmak için de çalışmalara başladı ve bazı ülkelerde deneme yoluna gidecek.

Direct adı verilmesi planlanan Netflix kanalı ilk olarak Fransa’da test edilecek. Kanal tarayıcılar üzerinden yayın yapacak ve izleyicilere dizi ve film seçme şansı vermeden bir televizyon kanalı gibi yayın yapacak.

Fransa’da test edilecek

Netflix sahiplerinin Fransa’yı tercih etme nedeni geleneksel TV izleyenlerin oranının yüksek olması olarak açıklanırken istenilen izlenme oranları yakalandığı takdirde tüm dünyada ortak yayın hayatına başlaması bekleniyor.