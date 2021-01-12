Netflix türlerine göre film kategori kodları listesi

Netflix’in gizli kodları

Netflix, birçok popüler dizi ve film hizmeti sunmaktadır. Sinema salonlarına meydan okuyan platform oldukça popülerdir. Netflix’in çok tercih edilme sebeplerinden birisi de insanların 2,3 sinema bileti parasına, ay boyunca binlerce içeriğe ulaşması. Dizi ve filmlerin kaliteleri tartışma konusu olsa da, bu platformların büyük kitlelere ulaştığı görülür bir gerçektir.

Film seçerken uzun süreler harcamak yerine bazı kodlar kullanılarak bu sorun çözülebilir.

1-Listeden seçtiğiniz ve izlemek istediğiniz kategoriyi seçin.

2-Linki yeni bir sekmeye kopyalayarak diğer adıma geçin.

3-Seçtiğiniz kategoriye ait kodu linkin sonunda yer alan kırmızı sayıların yerine yazarak bu adımı tamamlayın.

4-Enter’e basın ve filtrelenmiş listeden arzu ettiğiniz içeriğe ulaşın.

Netflix’ te yüzlerce kod bulunmaktadır. Bu kodlarda tür yerine belirli yönetmen ya da oyuncuların içeriklerine ulaşılabilir.

Netflix kategori kodları: