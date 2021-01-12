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Netflix türlerine göre film kategori kodları listesi

Güzel bir film ya da dizi seçimi yapmak bazen oldukça zor olmaktadır. Seçim yaparken zorlanan kişiler için gizli kodlar bulunmaktadır. Gizli kodlar ne işe yaramaktadır? Tür, yönetmen ve oyuncuların içeriklerine bu kodlarla ulaşmak mümkündür.

12 Ocak 2021 Salı 08:10
Netflix türlerine göre film kategori kodları listesi
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Netflix’in gizli kodları

Netflix, birçok popüler dizi ve film hizmeti sunmaktadır. Sinema salonlarına meydan okuyan platform oldukça popülerdir. Netflix’in çok tercih edilme sebeplerinden birisi de insanların 2,3 sinema bileti parasına, ay boyunca binlerce içeriğe ulaşması. Dizi ve filmlerin kaliteleri tartışma konusu olsa da, bu platformların büyük kitlelere ulaştığı görülür bir gerçektir.

Film seçerken uzun süreler harcamak yerine bazı kodlar kullanılarak bu sorun çözülebilir.

1-Listeden seçtiğiniz ve izlemek istediğiniz kategoriyi seçin.

2-Linki yeni bir sekmeye kopyalayarak diğer adıma geçin.

3-Seçtiğiniz kategoriye ait kodu linkin sonunda yer alan kırmızı sayıların yerine yazarak bu adımı tamamlayın.

4-Enter’e basın ve filtrelenmiş listeden arzu ettiğiniz içeriğe ulaşın.

Netflix’ te yüzlerce kod bulunmaktadır. Bu kodlarda tür yerine belirli yönetmen ya da oyuncuların içeriklerine ulaşılabilir.

Netflix kategori kodları:

  • Aksiyon, Macera: 1365
  • Aksiyon, Komedi: 43040
  • Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik: 1568
  • Aksiyon, Gerilim: 43048
  • Yetişkin Animasyon: 11881
  • Macera: 7442
  • Afrika Filmleri: 3761
  • Uzaylı Bilim Kurgusu: 3327
  • Hayvan Masalları: 5507
  • Anime: 7424
  • Anime Aksiyon: 2653
  • Anime Komedi: 9302
  • Anime Dram: 452
  • Fantastik Anime: 11146
  • Korku Anim: 10695
  • Bilim Kurgu Anime: 2729
  • Anime Series: 6721
  • Asyalı Aksiyon Filmleri: 77232
  • Avustralya Filmleri: 5230
  • Çift Film (Korku): 8195
  • Baseball Filmleri: 12339
  • Basketbol Filmleri: 12762
  • Belçike Filmleri: 262
  • Biyografik Belgeseller: 3652
  • Biyografik Drama Filmleri: 3179
  • Boks Filmleri: 12443
  • İngiliz Filmleri: 10757
  • İngiliz TV Şovları: 52117
  • Yapmacık Filmler: 1252
  • Çocuk ve Aile Filmleri: 783
  • Çin Filmleri: 3960
  • Klasik Korku ve Macera: 46576
  • Klasik Komedi: 31694
  • Klasik Dram: 29809
  • Klasik Yabancı Filmler: 32473
  • Klasik Filmler: 31574
  • Klasik Müzikaller: 32392
  • Klasik Romantik Filmler: 31273
  • Klasik Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler: 47147
  • Klasik Gerilim: 46588
  • Klasik TV Şovları: 46553
  • Klasik Savaş Filmleri: 48744
  • Klasik Westen: 47465
  • Komedi Fimleri: 6548
  • Çizgi Roman ve Süper Kahraman Filmleri: 10118
  • Country ve Westen Filmleri: 1105
  • Mahkeme Dramaları: 2748
  • Yaratıcı Filmler: 6895
  • Suç Aksiyon ve Macera: 9584
  • Suç Belgeselleri: 9875
  • Suç Dram Filmleri: 6889
  • Suç Gerilim: 10499
  • Suç TV Şovları: 26146
  • Kült Komediler: 9434
  • Kült Korku Filmleri: 10944
  • Kült Flmler: 7627
  • Kült Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler: 4734
  • Kült TV Şovları: 74652
  • Kara Komediler: 869
  • Derin Deniz Korku Filmleri: 45028
  • Disney: 67673
  • Disney Müzikalleri: 59433
  • Belgesel Filmleri: 6839
  • Dram Filmleri: 5763
  • Kitaptan Uyarlama Dram Filmleri: 4961
  • Gerçek Hayattan Uyarlama Dram Filmleri: 3653
  • Doğu Avrupa Filmleri: 5254
  • Çocuklar İçin Eğitim: 10659
  • Epik, Kahramanlık Filmleri: 52858
  • Deneysel Filmler: 11079
  • İnanç ve Maneviyat Filmleri: 52804
  • Aile İçerikleri: 51056
  • Fantastik Filmler: 9744
  • Film Noir: 7687
  • Yemek ve Gezi Programları: 72436
  • Futbol Filmleri: 12803
  • Fransız Filmleri: 58807
  • Gangster Filmleri: 31851
  • Eşcinsel Dramaları: 500
  • Alman Filmler: 58886
  • Yunan Filmleri: 61115
  • Tarih Belgeselleri: 5349
  • Korku Komedi: 89585
  • Korku Filmleri: 8711
  • Bağımsız Aksiyon ve Komedi: 11804
  • Bağımsız Komedi: 4195
  • Bağımsız Dram: 384
  • Bağımsız Filmler: 7077
  • Bağımsız Gerilim: 3269
  • Hint Filmleri: 0463
  • İrlanda Filmleri: 58750
  • İtalyan Filmleri: 8221
  • Japon Filmleri: 10398
  • Kore Filmler: 5685
  • Kore TV Şovları: 67879
  • Dövüş Sanatları Filmleri: 8985
  • Orta Doğu Filmleri: 5875
  • Askeri Aksiyon ve Macera: 2125
  • Askeri Belgesel: 4006
  • Askeri Dram: 11
  • Mini Diziler: 4814
  • Sahte Belgeseller: 26
  • Canavar Filmleri: 947
  • Çocuk Kitaplarından Uyarlama Filmler: 10056
  • Müzik ve Konser Belgeselleri: 90361
  • Müzik Filmleri: 1701
  • Müzikaller: 13335
  • Gizem Filmleri: 9994
  • Yeni Zelanda Filmler: 63782
  • Politik Komediler: 2700
  • Politik Belgeseller: 7018
  • Politik Dram Filmleri: 6616
  • Politik Gerilim: 10504
  • Psikolojik Gerilim: 5505
  • Reality Şovları: 9833
  • Dini Belgeseller: 10005
  • Romantik Komedi: 5475
  • Romantik Dram: 1255
  • Romantik Yabancı: 7153
  • Romantik Bağımsız Filmler: 9916
  • Romantic Filmler: 8883
  • Rus Filmleri: 11567
  • Bilim Kurgu ve Fantastik: 1492
  • Bilim Kurgu ve Macera: 6926
  • Bilim Kurgu ve Dram: 3916
  • Bilim Kurgu ve Korku: 1694
  • Bilim Kurgu ve Gerilim: 11014
  • Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595
  • Bilim ve Doğa TV Şovları: 52780
  • Sessiz Filmler: 53310
  • Seri Katil Filmleri: 8646
  • Sosyo Kültürel Belgeseller: 3675
  • Sosyal Sorunlar Dramaları: 3947
  • İspanyol Filmleri: 58741
  • Ruhi Belgeseller: 2760
  • Ajan, Aksiyon Macera: 10702
  • Ajan, Gerilim: 9147
  • Stand-up Komedi: 11559
  • Doğaüstü Korku Filmleri: 42023
  • Doğaüstü Gerilim Filmleri: 11140
  • Gençlik Komedileri: 3519
  • Gençlik Dram. 9299
  • Gerilim Filmleri: 8933
  • Gezi ve Macera Belgeselleri: 10673
  • Vampir, Korku Filmleri: 75804
  • Werewolf Horror Movies: 75930
  • Zombi Korku Filmleri: 75405

 

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 08:10
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NetflixGizli Kod
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