Her aylerini zenginleştiren, mart ayı içinde özel içerikler üretti. Bu içeriklerin başında Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Kağıttan Hayatlar oldu. Bu film dışında Moxie, The One, Waffles ve Mochi, Sky Rojo, Who Killed Sara? İçeriklerde dikkat çekti.https://youtu.be/JBauyS4ML_M