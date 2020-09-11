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Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Bir tweet ortalığı karıştırdı!

Okurlarımızın merakla bekledikleri Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Bir tweet ortalığı karıştırdı! ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cuma günü yayınlanan 11-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Bir tweet ortalığı karıştırdı! başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 13:04
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Bir tweet ortalığı karıştırdı!
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Dijital dizi ve film platformlarından birisi olan Netflix, bu alanda diğer rakiplerine göre en çok tercih edilen platformlardan biridir. Korona virüs süreci ile birlikte insanların evde kalmaya başlamasıyla daha çok kullanılmaya başlanan Netflix, dünya çapında büyük bir kitleye ulaşmıştır.

Netflix Türkiye’den çekiliyor mu?

Sosyal medyada yaşanan bazı olayların ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu olayların yaşanmaması adına yeni bir düzenleme olması gerektiğini açıklamıştı. Bu düzenleme ve denetleme konuşmasında Netflix’ten de bahseden Erdoğan’ın bu konuşmaları gelecek yeni düzenlemelerde Netflix’i de kapsayan yenilikler olacağını düşündürdü.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada birçok fikir ortaya atılırken bunlardan en dikat çekeni Netflix’in Türkiye’den çekileceği haberi oldu. Konu hakkında birçok tweet atan kullanıcılar böyle bir şeyin olmamasını istediklerini dile getirdi.

Sosyal medyada sahte çekilme tweeti olay oldu


Sosyal medya düzenlemesi en çok konuşulan konulardan biri iken ortaya çıkan Netflix’in Türkiye’den çekilme kararı şok etkisi yarattı. 1 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’den çekileceği açıklanan Netflix hakkında birçok tweet ve mesaj Netflix’in resmi sosyal medya hesaplarına atıldı.

Konu Türkiye gündeminde birinci sıraya otururken, kullanıcıları rahatlatan açıklama Netflix’ten geldi. Yapılan açıklama ile konu hakkında detaylara yer veren Netflix, kullanıcılarının merak ettiklerini cevapladı.

Netflix Türkiye’den çekilme hakkında açıklamada bulundu

Netflix yetkilileri konu hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de birçok kullanıcılarının bulunduğunu açıklayan yetkili, onların mesajlarını ve tweetlerini gördüklerini açıkladı. Türkiye’den çekilme gibi bir niyetlerinin olmadığını açıklayan yetkili, yeni projeler ile birlikte kullanıcılarının karşısına gelmeye devam edeceklerini açıkladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da konu hakkında açıklamalar yaptı. Herhangi bir resmi kurumla Netflix’in iletişime geçmediğini aktaran Ünal, Netflix’in Türkiye’den ayrılmak isteyeceğini sanmadığını söyledi. Netflix’in Türkiye ile iş birliği içerisinde çalışacağını düşünen Ünal, yeni projeler ile birlikte Netflix’te Türk kültürünün daha iyi yansıtılacağını da ekledi.



Son Güncelleme: 11.09.2020 13:04
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