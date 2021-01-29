Netflix Türkiye Şubat 2021 ayında yayınlanacak film ve dizileri belli oldu

Netflix’de Şubat ayı yayınlanacak olan dizi ve filmler belli oldu. Şubat takviminin göz önüne çıkan yapımları ise; Malcolm ve Marie, Pele, I Care a Lot ve News of the World gibi filmler öne çıkıyor.

I Care a Lot filmi

Yönetmenlik ve senaristlik görevinde Sam Levinson’un bulunduğu yapımda; John David Washington ve Zendeya gibi iki ünlüyü bir araya getiriyor. 5 Şubat tarihinde izleyicinin beğenisine sunulacak. Rosamund Pik, Eiza Gonzalez, Diane West ve Peter Dinklage gibi ünlülerin yer aldığı “I Care a Lot” 19 Şubat tarihinde yayınlanacak.

Pele

Futbol tarihinin efsanevi futbolcusu Pele’nin yaşamını anlatan belgesel filmi 23 Şubat tarihinde Netflix paneline gelecek.

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3 Şubat tarihinde yayınlanacak, Ateşböceği Yolu

Kristin Hannah’ın aynı adlı kitabından yola çıkılarak yapılan dizinin oyuncuları; Sarah Chalke, Katherine Heigl, Ben Lawson gibi isimlerin yer aldığı dizi. Gençlik yıllarında birbiri ile tanışmış ve 30 sene boyunca aralarından su bile sızmamış olan dostların hikayesini yani; Kate ve Tully’nin hikayesini anlatacak.

Filmin başrolleri; 2020 senesinde Christopher Nolan tarafından yapılan “Tenet” adlı film ile kendinden bahsettiren John David Washington ile Zendaya yer almakta. Filmin konusu ise; yönetmenliğini yaptığı filmin galasından çıkıp eve gelen bir yönetmen ve sevgilisi ile yaşadığı romantik ve gerilimli ilişkisini anlatacak.

10 Şubat tarihinde yayınlanacak, Suç Mahali: Cecil Hotel

“Bir Katilin İfadeleri: Ted Bundy’nin yaratıcı olan Joe Berlinger tarafından yönetilen dizi ilk sezonuyla izleyicilerin karşısına geçecek. Filmin ilk sezonu; Elisa Lam’in kayboluşundan sonra kötü bir şöhrete sahip olan Cecil Hotel’in nasıl daha fazla şöhretinin arttığını izleyicilerin önüne serecek.

10 Şubat tarihinde yayınlanacak, Dünyadan Haberler

Dünyadan Haberler adlı yapım; İç Savaş döneminden yaralı bir şekilde ayrılan, gazi bir askerin yanına aldığı yetim bir kız çocuğuna başka bir yuva aramasını konu alıyor. Filmde başrolleri efsaneleşmiş Hollywood oyuncusu Tom Hanks ve Helena Zengel oluşturuyor. Film hakkındaki bir diğer detay ise bu tehlikeli maceranın Teksas yolunda gerçekleştiğidir.

12 Şubatta yayınlanacak, Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek

Lara Jean adlı karakter hayatının gelmiş geçmiş en iyi yazını yaşamaktadır. Sevgilisi Peter ile ilişkileri güzelce devam etmektedir. Aynı zaman diliminde babası komşularıyla tekrar evlenmeye karar vermiştir. Düğünün hazırlanması ile ilgilenmekte olan Lara, kardeşini olan Margot karakterinin de yaz tatilinde eve gelmeyi planlamasından dolayı çok mutludur. Lakin her şeye yetişmeye çalıştığı bu dönem içerisinde Lara karakteri, kendi hayatıyla ilgili büyük kararlara varmak zorunda kalacaktır. Özellikle üniversiteye gitmesi nedeniyle şehirden ayrılması an meselesi olan Lara’nın Peter ile aşkının nereye varacağı da endişe edicidir. Eskilerden gelen aşk mektubu bu ikilinin ilişkisini iyice zora sokacak. Lara mektuptaki karaktere aşık olacaktır.

19 Şubatta yayınlanacak, The Crew

Başrolünde Kevin James’i barındıran komedi dizisinde, bir NASCAR garajında çalışmakta olan ekip şefinin, yaşantıları teknolojiyle iç içe geçmiş Y kuşağındaki gençler ile aralarındaki çekişmeyi konu alacak.

19 Şubat tarihinde yayınlanacak, I Care A Lot

Türü kara mizaha giren I Care A Lot adlı yapımda öncelikle Gone Girl adlı yapımdan tanıdığımız Rosamaund Pike oynuyor. Ona eşlik eden bir diğer isim ise Peter Dinklage. Filmin konusu ise; yaşlı yetişkinlerin yasal vasisi olan Marla Grayson’un, ilk bakışta kusursuzluğu ile karşımıza çıkan müşterisinin aslında çok farklı bir insan olmasını keşfetmesini konu alacak.

19 Şubat tarihinde yayınlanacak, Tribes of Europa

Oyuncu kadrosunda Henriette Confurius, David Ali Rashed ve Emilio Sakraya gibi ünlü isimleri barındıracak dizide, 2074 senesinde; yaşanan bir küresel felaket sonrasında egemenliklerin birbirleri ile giriştiği savaşları anlatacak. Dizide Avrupa bu felaketin ardından birçok mikro devlete bölünmüş ve durmadan birbirleri ile savaş vermektedir. Bu savaşı durdurmak ve Avrupa’yı kurtarmak üç kardeşin elindedir.

23 Şubat tarihinde yayınlanacak, Pele

Futbol tarihinin efsaneleşmiş ismi Pele’nin hayat hikayesini ekranlara taşıyacak olan belgeselde; ünlü futbolcu Pele’nin kusursuz olmaya çalışırken bir efsane haline gelmesini anlatacak.