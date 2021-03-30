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Netflix Türkiye Sıcak Kafa konusu nedir, kimler oynuyor?

Netflix Türkiye’nin yeni orijinal dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı. Oyuncu kadrosunda kimler var? Nerde çekiliyor? Kaç bölüm olacak? Soruları diziyi merak edenleri adeta internet aramasına teşvik ediyor.

30 Mart 2021 Salı 23:39
Netflix Türkiye Sıcak Kafa konusu nedir, kimler oynuyor?
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Yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Osman Sonant, Hazal Subaşı, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Kubilay Tuncer, Zerrin Sümer, Erdem Akakçe, Cüneyt Uzunlar, ve Haluk Bilginer gibi isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:39
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Anahtar Kelimeler:
NetflixSıcak KafaAfşin Kum
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