Netflix Türkiye Sıcak Kafa konusu nedir, kimler oynuyor?

Yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Osman Sonant, Hazal Subaşı, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Kubilay Tuncer, Zerrin Sümer, Erdem Akakçe, Cüneyt Uzunlar, ve Haluk Bilginer gibi isimler yer alıyor.
“Sarıkanatları götürürken baktık mı boyuna? Yok! Neymiş? Adamlar az pişmişmiş... Tabi söyleyeceklerim kırmanti, gazoz selvi, anlıyorsun değil mi?" #SıcakKafa #HotSkull pic.twitter.com/RXACl34FYN— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) Mart 30, 2021
Son Güncelleme: 30.03.2021 23:39