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Netflix Türkiye Nisan 2021'de yayınlanacak dizi ve filmler

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix Türkiye, Nisan 2021'de yayınlanacak dizi ve filmleri duyurdu. Nisan ayında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor.

21 Mart 2021 Pazar 18:17
Netflix Türkiye Nisan 2021'de yayınlanacak dizi ve filmler
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Binlerce film ve dizinin yer aldığı Netflix platformu, Nisan ayında izleyici ile buluşturacağı içerikleri açıkladı. Netflix’te bu ay birbirinden farklı film ve diziler izleyiciyi bekliyor. 10 yeni yapım 1 Nisan itibariyka platformda yerini alacak. 

Giyilmiş Öyküler (Won Stories) 1 Nisan

Emily Spivack’ın aynı isimli kitabından uyarlanan belgesel dizide, insanlar kendileri için farklı anlamlar yükledikleri kıyafetlerine dair öykülerini anlatıyor.

Kent Kovboyu (Concrete Cowboy) 2 Nisan

Ricky Straub’un hem yönetmenliğini hem de senaryosunu üstlendiği filmin başrollerinde Idris Elba ve Caleb McLaughlin yer alıyor. Filmde, uzun süredir babasıyla görüşmeyen bir gencin babasıyla yaz tatilini geçirmeye hazırlanışını anlatıyor. Genç bu sırada kendini Philadephia’daki siyahi kovboyların kurduğu bir toplulukta bulur.

Just Say Yes – 2 Nisan

Başrollerinde Jim Bakkum, Noortje Herlaar, Nienke Plas ve Tino Martin’in yer aldığı romantik komedi filmi, uzun süredir evlilik hayali kuran fakat işleri plandığı gibi gitmeyen bir kadının hikayesini anlatıyor.

Madame Claude – 2 Nisan

Sylvie Verheyde’nin yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendiği filmde, 1960’ların Paris’inde geçen dönem draması ekrana gelecek.

Snabba Cash: Kolay Para – 7 Nisan

İsveç’te aynı isimle yayınlanan film üçlemesinin devamını konu alan dizide üç yeni karakter, şirket kuracakları sırada Stockholm’ün değişen yeraltı dünyasında kolay paranın peşine düşüyor.

The Way of the Househusband – 8 Nisan

Manga serisinden uyarlanan dizi, Japonya’da Nippon TV’de yayınlanmıştı. Yapımın uluslararası yayını ilk kez Netflix platformunda yayınlanacak.

Night in Paradise – 9 Nisan

Güney Kore yapımı gangster filmi Venedik Uluslararası Film Festivali’nde ilk kez aday gösterilmişti. Film, 9 Nisanda izleyici ile buluşacak.

Thunder Force – 9 Nisan

Ben Falcone’nin yönetmen koltuğunda oturduğu süper kahraman komedisinin başrollerinde Melissa McCarthy ve Octavia Spercer yer alıyor.

Sıfır (Zero) – 21 Nisan

Sıfır, görünmezlik yeteneği olan ve yaşadığı yeri arkadaşlarıyla birlikte kurtarmaya çalışan gencin reşit olma hikayesini anlatıyor.

Gölge ve Kemik (Shadow and Bone) – 23 Nisan

İlk sezonuyla izleyici karşısına çıkacak yeni fantezi dizisi, Leigh Bardugo’nun Grisha serisinden uyarlanıyor. Fantastik macera türünde olan dizi, hayali Ravka Krallığı’nda geçiyor.



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:17
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