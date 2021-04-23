Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı

Piyasaya sürüldüğü günden beri büyük bir ilgi ile takip edilen online dizi ve film izleme platformu Netflix 2021 Mayısıs ayı dizi ve film takvimini yayınlaması sonrasında merak edilmeye başlandı. İzleyiciler Netflix’in 2021 yılı Mayısıs ayında vizyona sokacağı yeni ve devam yapımlarını araştırıyor.

Selena: Tajeno Müziğin Kraliçesi – 2. Kısım (4 Mayısıs)

Meksika asıllı olan Amerikalı efsane şarkıcı Selena’nın tüm dünya tarafından tanınmaya başlarken ailesi ve kendisi için yaptığı fedakarlıklar anlatılacaktır.

Sam’in Oğulları: Şeytani Tarikatın İzinde (5 Mayısıs)

Sam’in oğlu vakası yaşanan akıl almaz cinayetin satanist bir tarikatla bağlantısı olduğunu düşünen gazeteci Muary Terry’nin ömrümü adadığı bir saplantı haline gelecektir.

Jupiter’s Legecy (7 Mayısıs)

Süper kahramanların ilk nesillerinin anlatılacağı bir yapımdır. Görevi çocuklarına verecek olan bu ilk nesil ve çocuklar arasında gerilim yükselir. Eski kurallar geçerliliğini yitirir.

Money, Explained (11 Mayısıs)

Paranın anlatıldığı bir yapımdır. Konu sadece para ve kredi kartları olurken kumarhaneler, dolandırıcılar ve öğrenci kredileri temel alınacaktır.

Oksijen filmi (12 Mayısıs)

Bir ünitenin içerisinde uyanan Liz oksijeni içine çekmeden önce kim olduğunu hatırlamaya çalışır ve hayatı için savaşmak zorunda kalır.

Castlevania – 4. Sezon (13 Mayısıs)

Vampir avcısı bir adam. Dracula tarafından yönetilen ve başka bir dünyadan gelen ordunun elinden bir şehri kurtarmaya çalışır.

Benzersiz yaratıklar, beklenmedik sürprizler ve kara komedi hepsinin bir arada olduğu bir yapım. Tim Miler ve David Fincher imzası taşıyan animasyon yapımı.

Penceredeki Kadın (14 Mayısıs)

Agorafobi hastalığı nedeniyle evinden dışarı adım atamayan bir kadının anlatıldığı yapımda, psikolog sokağın karşısında oturan komşusunu incelemeye başlar. Bu inceleme onu acımasız bir suçun içine çekecektir.

Jurassic World Kretase Kampı – 3. Sezon (21 Mayısıs)

Isla Nublar’da bulunan son teknoloji ile geliştirilen macera kampına davet edilen 6 genç dinozorlar kaçtıktan sonra hayatta kalmak için savaşacaklardır.

Ölüler Ordusu (21 Mayısıs)

Las Vegas’ta baş gösteren bir zombi salgını sonrasında paralı askerler çok büyük bir soygun için bir araya gelirler. Karantina bölgesine girerek bir yandan zombiler ile savaşırlar bir yandan soygun yaparlar.

Ragnarok – 2. Sezon (27 Mayısıs)

Kirden zehirlenen ve eriyen buzullar nedeniyle zor zamanlar geçiren Norveç’te bir kasabada kıyamet yaklaşmaktadır. Kadim kötülükle baş edebilmek için yine kadim kişiler gereklidir.

The Kominsky Method – 3. Sezon (28 Mayısıs)

Oyuncu koçu olan Sandy Kominsky ve en yakın arkadaşı Norman Newlander’ın yaşadıkları olayların anlatıldığı komedi türünde ki yapımdır.