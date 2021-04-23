İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı

Son yılların en büyük online dizi ve film izleme platformu Netflix Mayısıs ayı takvimini paylaştı. Pek çok kullanıcı, Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? sorusunu araştırıyor.

23 Nisan 2021 Cuma 04:56
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Takip Et:

Piyasaya sürüldüğü günden beri büyük bir ilgi ile takip edilen online dizi ve film izleme platformu Netflix 2021 Mayısıs ayı dizi ve film takvimini yayınlaması sonrasında merak edilmeye başlandı. İzleyiciler Netflix’in 2021 yılı Mayısıs ayında vizyona sokacağı yeni ve devam yapımlarını araştırıyor.

Selena: Tajeno Müziğin Kraliçesi – 2. Kısım (4 Mayısıs)

Meksika asıllı olan Amerikalı efsane şarkıcı Selena’nın tüm dünya tarafından tanınmaya başlarken ailesi ve kendisi için yaptığı fedakarlıklar anlatılacaktır.

Sam’in Oğulları: Şeytani Tarikatın İzinde (5 Mayısıs)

Sam’in oğlu vakası yaşanan akıl almaz cinayetin satanist bir tarikatla bağlantısı olduğunu düşünen gazeteci Muary Terry’nin ömrümü adadığı bir saplantı haline gelecektir.

Jupiter’s Legecy (7 Mayısıs)

Süper kahramanların ilk nesillerinin anlatılacağı bir yapımdır. Görevi çocuklarına verecek olan bu ilk nesil ve çocuklar arasında gerilim yükselir. Eski kurallar geçerliliğini yitirir.

Money, Explained (11 Mayısıs)

Paranın anlatıldığı bir yapımdır. Konu sadece para ve kredi kartları olurken kumarhaneler, dolandırıcılar ve öğrenci kredileri temel alınacaktır.

Oksijen filmi (12 Mayısıs)

Bir ünitenin içerisinde uyanan Liz oksijeni içine çekmeden önce kim olduğunu hatırlamaya çalışır ve hayatı için savaşmak zorunda kalır.

Castlevania – 4. Sezon (13 Mayısıs)

Vampir avcısı bir adam. Dracula tarafından yönetilen ve başka bir dünyadan gelen ordunun elinden bir şehri kurtarmaya çalışır.

Benzersiz yaratıklar, beklenmedik sürprizler ve kara komedi hepsinin bir arada olduğu bir yapım. Tim Miler ve David Fincher imzası taşıyan animasyon yapımı.

Penceredeki Kadın (14 Mayısıs)

Agorafobi hastalığı nedeniyle evinden dışarı adım atamayan bir kadının anlatıldığı yapımda, psikolog sokağın karşısında oturan komşusunu incelemeye başlar. Bu inceleme onu acımasız bir suçun içine çekecektir.

Jurassic World Kretase Kampı – 3. Sezon (21 Mayısıs)

Isla Nublar’da bulunan son teknoloji ile geliştirilen macera kampına davet edilen 6 genç dinozorlar kaçtıktan sonra hayatta kalmak için savaşacaklardır.

Ölüler Ordusu (21 Mayısıs)

Las Vegas’ta baş gösteren bir zombi salgını sonrasında paralı askerler çok büyük bir soygun için bir araya gelirler. Karantina bölgesine girerek bir yandan zombiler ile savaşırlar bir yandan soygun yaparlar.

Ragnarok – 2. Sezon (27 Mayısıs)

Kirden zehirlenen ve eriyen buzullar nedeniyle zor zamanlar geçiren Norveç’te bir kasabada kıyamet yaklaşmaktadır. Kadim kötülükle baş edebilmek için yine kadim kişiler gereklidir.

The Kominsky Method – 3. Sezon (28 Mayısıs)

Oyuncu koçu olan Sandy Kominsky ve en yakın arkadaşı Norman Newlander’ın yaşadıkları olayların anlatıldığı komedi türünde ki yapımdır.

 





Son Güncelleme: 23.04.2021 04:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixTürkiyeMayısDiziFilm2021TakvimYayınlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı
Hercai ne zaman final yapacak? ATV Hercai neden final yapıyor?
Hercai ne zaman final yapacak? ATV Hercai neden final yapıyor?
Mucize Doktor Ali Vefa ile Nazlı evlenecek mi?
Mucize Doktor Ali Vefa ile Nazlı evlenecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, kazadan kurtulacak mı? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, kazadan kurtulacak mı? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?
Çağrı neden diskalifiye oldu? Survivor 201 Çağrı neden elendi?
Çağrı neden diskalifiye oldu? Survivor 201 Çağrı neden elendi?
Survivor Çağrı elendi mi?
Survivor Çağrı elendi mi?

Popüler Haberler

Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı
Oruç kefareti nedir, hangi durumlarda gerekir?
Hercai ne zaman final yapacak? ATV Hercai neden final yapıyor?
Mucize Doktor Ali Vefa ile Nazlı evlenecek mi?
Saçımı satmak istiyorum, ne kadara satılır? Saç satın alan kuaförler
Bonkis dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği nasıl tutulur?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, kazadan kurtulacak mı? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?
Süper Emeklilik Nedir?
Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar olacak? Barcelona, Real Madrid, PSG ve Bayern Munih olacak mı?
Kanal D canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamları
Maraşlı 14. bölüm ATV canlı izle - 19 Nisan 2021 Pazartesi tek parça Maraşlı yeni son bölüm izle
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Survivor Çağrı elendi mi?
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
BİM 23 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 23 Nisan 2021 Cuma Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.