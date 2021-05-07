Netflix Türkiye Mayıs 2021 dizi ve filmleri

Mayıs ayında Netflix’te yeni dizi ve filmlerin yanı sıra ilgiyle takip edilen dizilerin yeni sezonları da izleyicilerle buluşacak.
Netflix’te Mayıs ayında yayınlanacak olan yapımlar:
Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi
Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi isimli yapım 7 Mayıs tarihinde 2.kısmı ile Netflix üzerinden yayınlanmaya devam edecek.
Haunted
Gerçek yaşanmış korku hikayelerini konu alan Haunted 3.sezonu ile 14 Mayıs’ta yayınlanacak.
Who Killed Sera
Parazit
Ragnarok
Ragnarok da 27 Mayıs tarihinde ikinci sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan diziler arasında yerini alıyor.
Teknoloji temalı olan çizgi dizi Love Death Robots dizisi 2.kısımı ile 14 Mayıs’ta yayınlanacak.
Jupiter’s Legacy
Bir süper kahraman yapımı olan Jupiter’s Legacy 7 Mayıs tarihinde izleyici karşısına çıkacak.
Lucifer
Lucifer 28 Mayıs’ta 5.sezon 2.kısım bölümleri ile yayınlanacak.