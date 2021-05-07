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Netflix Türkiye Mayıs 2021 dizi ve filmleri

Netflix dijital platformu üzerinden Mayıs ayında birçok yapım izleyici ile buluşacak. Ragnarok, Haunted ve Love, Death Robots isimli dizilerin de beklenen yeni sezonları Mayıs ayında yayınlanacak.

07 Mayıs 2021 Cuma 21:59
Netflix Türkiye Mayıs 2021 dizi ve filmleri
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Mayıs ayında Netflix’te yeni dizi ve filmlerin yanı sıra ilgiyle takip edilen dizilerin yeni sezonları da izleyicilerle buluşacak.

Netflix’te Mayıs ayında yayınlanacak olan yapımlar:

Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi

Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi isimli yapım 7 Mayıs tarihinde 2.kısmı ile Netflix üzerinden yayınlanmaya devam edecek.

Haunted

Gerçek yaşanmış korku hikayelerini konu alan Haunted 3.sezonu ile 14 Mayıs’ta yayınlanacak.

Who Killed Sera

Parazit

Dört dalda Oscar alan Parazit isimli film 1 Mayıs tarihinde Netflix platformunda olacak.

Ragnarok

Ragnarok da 27 Mayıs tarihinde ikinci sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan diziler arasında yerini alıyor.

Teknoloji temalı olan çizgi dizi Love Death Robots dizisi 2.kısımı ile 14 Mayıs’ta yayınlanacak.

Jupiter’s Legacy

Bir süper kahraman yapımı olan Jupiter’s Legacy 7 Mayıs tarihinde izleyici karşısına çıkacak.

Lucifer

Lucifer 28 Mayıs’ta 5.sezon 2.kısım bölümleri ile yayınlanacak.




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:59
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