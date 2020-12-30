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Netflix Türkiye Aralık 2020 yeni diziler ve filmleri

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Netflix Türkiye Aralık 2020 yeni diziler ve filmleri haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 30 Aralık 2020 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 01:13
Netflix Türkiye Aralık 2020 yeni diziler ve filmleri
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Milyonlarca kullanıcısı bulunan online dizi film platformu Netflix, Aralık ayı takvimini açıkladı. Her ay birçok başarılı yapımı dijitale taşıyan Netflix, Aralık ayında da abonelerinin yüzünü güldürüyor.

Netflix Aralık ayı takvimi

9 Kere Leyla

Başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun yer aldığı 9 Kere Leyla adlı yerli film 4 Aralık’ta izleyici karşısına çıkacak.

Bridgerton

25 Aralık’ta Bridgerton adlı Netflix orijinal yapımı yayında olacak.

Big Mouth

2017 yılında çıkan Netflix orijinal yapımı Big Mouth, 4.sezonu ile 4 Aralık’ta yayınlanacak.

Equinox

Netflix yapımlarından olan Equinox, 30 Aralık’ta Netflix aboneleri ile buluşacak.

Selena: Tejano Müziğin Kraliçesi

Netflix orijinal yapımı Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi adlı yapım 4 Aralık’ta platformda yayında olacak.

Chilling Adventures of Sabrina

Chilling Adventures of Sabrina dizisinin 4.kısmı yılın son günü olan 31 Aralık’ta yayında olacak.



Son Güncelleme: 30.12.2020 01:13
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Anahtar Kelimeler:
9 Kere LeylaAralıkNetflix
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