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Netflix Tribes of Europa ne zaman başlıyor? Tribes of Europa fragmanı yayınlandı

Dark dizisinin yapımcılığını yapan Wiedemann & Berg Television yine yapımcılığını yaptığı yeni dizisi Tribes of Europa’dan fragmanı yayınlandı. Dizi ile ilgili ayrıntılara sizler için hazırladığımız haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 23:14
Netflix Tribes of Europa ne zaman başlıyor? Tribes of Europa fragmanı yayınlandı
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Dünyada ki en gözde video akış platformları arasında yer alan Netflix, en gözde bilim kurgu dizileri arasında bulunan Dark dizisinin yapımcılarından yeni bir dizi daha geliyor. Senaristi Philip Koch olan yeni aksiyon macera dizisi Tribes of Europa dizisinin yönetmen koltuğunda ise Philip Koch ile Florian Başmeyer oturuyor. 6 bölümü bulunan dizinin ilk bölümü 19 Şubat 2021’de Netflix’te başlıyor.

Netflix’te, Tribes of Europa dizisinin fragman açıklama kısmında şunlar yer alıyor:

“Sene 2074. Gizemli bir küresel felaketten sonra Avrupa büyük bir yıkım yaşamıştır. Kıtadaki ulusların küllerinden doğmuş olan kabilelerin içinde ise bitmeyen bir egemenlik savaşı bulunuyor. Barışçıl Origin kabilesinde bulunan Kiano, Liv ve Elja isimli 3 kardeş bu savaşların ortasında birbirlerinden ayrı düşerler ve yeni Avrupa’nın geleceği için verilen aksiyon dolu mücadelede kendi yollarını çizmek zorunda kalırlar.”



Son Güncelleme: 05.02.2021 23:14
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Anahtar Kelimeler:
NetflixTribesOfEuropaFragman
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Netflix Tribes of Europa ne zaman başlıyor? Tribes of Europa fragmanı yayınlandı

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