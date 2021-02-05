Netflix Tribes of Europa ne zaman başlıyor? Tribes of Europa fragmanı yayınlandı

Dünyada ki en gözde video akış platformları arasında yer alan Netflix, en gözde bilim kurgu dizileri arasında bulunan Dark dizisinin yapımcılarından yeni bir dizi daha geliyor. Senaristi Philip Koch olan yeni aksiyon macera dizisi Tribes of Europa dizisinin yönetmen koltuğunda ise Philip Koch ile Florian Başmeyer oturuyor. 6 bölümü bulunan dizinin ilk bölümü 19 Şubat 2021’de Netflix’te başlıyor.

Netflix’te, Tribes of Europa dizisininaçıklama kısmında şunlar yer alıyor:

“Sene 2074. Gizemli bir küresel felaketten sonra Avrupa büyük bir yıkım yaşamıştır. Kıtadaki ulusların küllerinden doğmuş olan kabilelerin içinde ise bitmeyen bir egemenlik savaşı bulunuyor. Barışçıl Origin kabilesinde bulunan Kiano, Liv ve Elja isimli 3 kardeş bu savaşların ortasında birbirlerinden ayrı düşerler ve yeni Avrupa’nın geleceği için verilen aksiyon dolu mücadelede kendi yollarını çizmek zorunda kalırlar.”