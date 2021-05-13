Netflix The Upshaws dizi konusu, fragmanı, oyuncuları

Dijital yayın platformu Netflix, milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya devam ederken Netflix kullanıcıları komedi türündeki dizi The Upshaws 1.sezonunu merak ediyor. Wanda Sykes, Mike Epps ve Kim Fields'li kadrosu ile yayın hayatına başlayan dizi 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde ilk bölümü ile izleyicilerine kavuştu. Netflix kullanıcıları milyonları aşarken dijital yayın platformu Netflix, kendini büyüterek yeni yapımları kullanıcılarına sunuyor. Binlerce kişi The Upshaws dizisi araştırılırken dizisinin bölümleri, oyuncuları ve konusu merak ediliyor.

10 bölümden oluşan The Upshaws, ilk sezonu ile ekranlara gelirken dizinin konusu merak ediliyor.



The Upshaws dizi konusu

Indiana’da yaşayan işçi sınıfı Afro, Amerikalı bir ailenin hayatını konu ediyor. Ailenin gündelik sıkıntılarını konu edinen dizi oyuncu kadrosunda Wanda Sykes (Lucretia), Mike Epps (Bennie Upshaw) ve Kim Fields'e (Regina Upshaw) yer alıyor.

Dizinin yapımcısı Regina Y. Hicks olurken ayrıca Wanda Sykes, Page Hurwitz, Mike Epps, Niles Kirchner isimler yer almakta.

The Upshaws oyuncu kadrosu

Page Kennedy (Duck),

Diamond Lyons (Kelvin Upshaw),

Khali Spraggins (Aaliyah Upshaw),

Jermelle Simon (Benard Upshaw),

Gabrielle Dennis (Tasha Lewis),

Jouney Christine (Maya Upshaw)

The Upshaws dizisi bölümleri ve dakikaları

- 1. Sezon 2. Bölüm: "Kıyak" (28 dakika)

- 1. Sezon 3. Bölüm: "Araba Gezintisi" (27 dakika)

- 1. Sezon 4. Bölüm: "Büyük Planlar" (28 dakika)

- 1. Sezon 5. Bölüm: "Usulsüzlük" (27 dakika)

- 1. Sezon 6. Bölüm: "Bardağı Taşıran Son Damla" (27 dakika)

- 1. Sezon 7. Bölüm: "Bahçe Satışı" (25 dakika)

- 1. Sezon 8. Bölüm: "Gece Planı" (28 dakika)

- 1. Sezon 9. Bölüm: "İş Ciddiye Biniyor" (29 dakika)

- 1. Sezon 10. Bölüm: "Başa Sarmak" (26 dakika)