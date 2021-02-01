Netflix The Stranger dizi konusu ve oyuncuları

2020 yapım olan dizi gizem ve dram konularını işleyerek seyircisi ile buluşuyor. 8 bölüm ile karşımıza çıkan dizi İngiltere’de çekiliyor. Ülkenin iç karartan havası ile sır dolu hayat hikayeleri ile karşımıza çıkıyor. Eşi ve çocukları ile güzel bir hayatı olan Adam küçük çocuğunun futbol seçmelerine gidiyor. Oğlunu izleyen adamın yanına tanımadığı bir genç kızın gelmesinin ardından adamın karısı hakkında değişik iddialarda bulunan kadın adamın kafasını karıştırıyor. IMBD puanı 7,3 olan dizi aşırı gizemli konusu ile izleyicileri heyecanlandırmayı başarıyor.

The Stranger Oyuncu Kadrosu

Richard Armitage – Adam

Shaun Dooley – Doug

Dervla Kirwan – Corrine

Siobhan Finneran – Johanna

Jacob Dudman – Thomas

Paul Kaye – Patrick



