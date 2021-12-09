Netflix The Starling film konusu nedir ?The Satrling filmi oyuncu kadrosu

Lilly ile Jack Mayısnard isimli çift evliliklerini taçlandıracak, geleceği umut ile beklemelerine sebep olacak doğum öncesi telaşın içerisindedir. Minik minik kıyafetler, biberonlar, bebek bezleri, oda tasarımı gibi birçok ruhani evreyi içlerinde yaşarlar. Fakat aylar geçince, dramatik bir şekilde bebekleri daha anne kanındayken yaşamını yitirir. Ve bu olay sonrasında çift çok zor günler yaşamaya başlar. Her ikisi de büyük ve geniş bir boşluğu düşmüş gibi oradan oraya sürüklense de Jack karakteri bir başka evreye gider. Jack intiharın eşiğine gelip intihar girişiminde bulununca farklı doktorlar onun ciddi anlamda psikolojik travma içinde olduğu tanısın koyarlar. Ve birkaç ay sonra kendini psikiyatri hastanesinde bulur.

Jack'in eşi Lilly'nin ise ondan bir farkı yoktur. Öyle ki dokuz ay kanında büyüttüğü ve heyecanla beklediği bebeğini farklı nedenlerden dolayı kaybetmiş bir annedir. Üstüne bugünlerde çevredekiler ona dul kadın gözüyle de bakmaktadır. Evlerinin bahçesini düzenlerken perişan düşmüş, yalnızlığın hazin pençesine düşmüş kötü bir durum içindedir.

Melissa McCarthy'nin canlandırdığı Lilly karakteri oldukça başarılı canlandırılan bir karakterdir. Maalesef ki bu durum kimi anne adaylarının yaşayabileceği bir durumdur. Lilly karakteri de hem acısıyla hem kederi ile yaşamak için can atan bir görüntüyle bir tarafan da eşini idare etmeye bir taraftan da kendi çizgisini değiştirmek için çabalar. Film umudu olanların, yaşamdan kopmayanların ve küçücük bir kıılcım için orada hazır bulunanların filmi olarak karşımıza çıkıyor. Enteresandır ki Lilly karakteri de kafasına çarpan bir kuşun aracılığı ile kendinde bir farkındalık yaratır. Emin adımlar ile ilerlemeye, sorunlarını her zaman düşünmekten ziyade sorunlardan güç elde ederek ayakta durmaya çalışan bir kadın profilini çizmektedir.

Senaryosunu Matt Harris'in yazdığı film basmakalıp hüzünlü ve bunalımlı sahnelerin dışında acısı ile, tatlısı ile ayakta kalmak için çabalayan bir kadını izlemeyi gurur veren bir görsele dönüştürüyor. Yaşanmışlık, pişmanlık ve keşkeler her daim kötü sonuçları ortaya çıkartır. Fakat, seyircinin bunlardan ne elde ettiği ve ne ile ayrıldığı en önemli kondur. İlham veren filmler listesinde kolaylıkla yerini alabileceği gibi herkeste ayrı anlamlar, ayrı kazançlar meydana getirmesi de olası bir gelişmedir. Film kimi zaman üzdüğü gibi kimi zaman da Lilly karakterinin anlamsız anları ile seyircinin gülmesini sağlar. Bu doğrultuda bizim filmi on üzerinde verdiğimiz puan yedi oluyor.

IMDB puanı 7,5'tir.

The Satrling filmi oyuncu kadrosu

- Melissa McCarthy – Lilly Mayısnard

- Chris O’Dowd – Jack Mayısnard

- Scott MacArthur – Ralph

- Timothy Olyphant – Travis Delp

- Skyler Gisondo – Dickie

- Kevin Kline – Larry

- Elisabeth Röhm – Nancy

The Starling film fragmanı