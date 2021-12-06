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Netflix The Phantom Belgeselinin konusu nedir? Netflix, Wanda Lopez'i kimin öldürdüğünü The Phantom Belgeseli ile ele alıyor

Netflix Wanda Lopez’i kimin öldürdüğünü The Phantom belgeseli ile ele alıyor. Peki Netflix The Phantom belgeselinin konusu nedir? İşte belgesel hakkında öne çıkanlar...

06 Aralık 2021 Pazartesi 22:21
Netflix The Phantom Belgeselinin konusu nedir? Netflix, Wanda Lopez'i kimin öldürdüğünü The Phantom Belgeseli ile ele alıyor
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Netflix’in zaman zaman gerçek hayatta yaşanan olayları platformu üzerinden izleyenlerle buluşturduğu anlar oldu. Bu yapımlardan birisi olan The Phantom ise Wanda Lopez’in öldürülmesini konu eden bir suç belgeseli olarak izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki The Phantom belgeselinin konusu nedir?

The Phantom Belgeselinin Konusu Nedir?

Dünyada en çok konuşulan olaylardan birisi olan Wanda Lopez’in cinayeti The Phantom belgeseliyle izleyici karşısına çıkıyor. 4 Şubat 1983 tarihinde 20 yaşındaki Carlos De Luna isimli bir gencin 24 yaşındaki Wanda Lopez’i vahşice katletmesi sebebeiyle tutuklanır. Tutuklanır tutuklanmaz idam cezasına çarptırılan De Luna, araya bazı kişileri sokarak suçundan kurtulmaya çalıştı. Şüpheli adamın iddiasına göre Wanda Lopez’i kendisi değil o dönemin ünlü katillerinden olan Carlos Henandez’di. Ancak De Luna bu iddiayı kanıtlayamadı ve 1989 yılında yapılan idamla öldürüldü.

The Phantom belgeseli IMDb’de 6,0 puan aldı. Gerçekte yaşanmış bir cinayeti filmleştiren bu yapım bir çok kişiye göre daha yüksek bir puanı hak ediyor.


Son Güncelleme: 06.12.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
NetflixThe PhantomWanda LopezBelgesel
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