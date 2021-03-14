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Netflix The One yeni sezon olacak mı ? Gerçek Aşk dizisi yeni sezonu gelecek mi?

Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan The One, seyirciler tarafından oldukça beğenilmişti. IMDB puanı 6.2 olan dizi, merak konusu olmaya devam ediyor. Dizinin ilk sezonu 8 bölüm olarak karşımıza çıkmıştı. İlk sezonun bitmesi ile akıllara 2. sezonun olup olmayacağı sorusu geliyor. Tüm detaylı bilgiler haberimizde..

14 Mart 2021 Pazar 18:55
Netflix The One yeni sezon olacak mı ? Gerçek Aşk dizisi yeni sezonu gelecek mi?
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2011 yılında Netflix Türkiye’de yayınlanmaya başlayan The One dizisinin IMDB puanı 6.2 olmayı başardı. Suç ve bilim kurgu konularını ana tema olarak alan dizi, geniş bir izleyici kitlesine sahip. Dizinin birinci sezonu 8 bölümden oluşuyor ve her bölüm 40 dakika olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin yapımcılığını Howard Overman ve John Marrs üstlenmektedir. Oyuncu kadrosunda ise Hannah Ware, Dimitri Leonidas, Diarmaid Murtagh ve Zoe Tapper başrol olarak yer almaktadır. 

The One ne anlatıyor?

Yalnız sizde ve ruh eşinizde bulunan genlerin keşfedilmesini konu edinen dizide, birden fazla kültür öneği ile bilimsel olarak size göre en uygun olan insanın bulunmasını sağlıyor. Fakat bu birden fazla olumsuz olay doğuruyor. Şiddet, ölüm gibi sonuçlar bu ilişkilerin sonucunda meydana çıkıyor. 

The One 2.sezon olacak mı?

İlk sezon izleyici tarafından oldukça beğenilmiş ve dikkat çekmeyi başarmıştı. Birinci sezonun sona ermesi ile izleyiciler 2.sezonun olup olmayacağını merak etmeye başladı. Fakat dizinin 2.sezonunun olup olmayacağı henüz belli değil. Bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Dizi fragmanı : https://youtu.be/yGgbNCkJqSM



Son Güncelleme: 14.03.2021 18:55
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Anahtar Kelimeler:
NetflixThe One
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