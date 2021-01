Netflix The Dig 2021 film oyuncuları ve konusu

The Dig 2021 Netflix Filmi Ve Konusu

Netflix filmi olan The Dig filminin konusu ve detayları herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Carey Mulligan ve Ralph Fienes’in başrollerini paylaştığı Netflix imzalı The Dig filmi artık yayında.

Yakın zamanda Promising Young Woman filmi ile harikalar yaratan Carey Mulligan’ın herkes tarafından konuşulmaya aday olan The Dig filmi artık vizyonda. Güzel ve başarılı oyuncuya filmde oyunculuğa yılllarını veren Ralph Fiennes eşilik ediyor. Birbirinden kaliteli oyuncuların yer aldığı ilgi çekici bir serüvenle izleyenlerin karşısına çıkıyor. John Preston’ın 2007 yılında yazmış olduğu aynı isimli romandan Simon Stone ve Moira Buffini tarafından uyarlanan film, İngiltere’deki en popüler Anglosakson keşiflerinden birini ele aldı.



The Dig Filminin Konusu Ne?

Herkesin merakla araştırdığı bir konu ise The Dig filminin ne anlatmak istediği yani konusu.

Bölgenin uzman kişileri arasında gösterilen arkeolog Basil Brown (Ralph Fiennes), Edith Pretty (Carey Mulligan) isimli zengin bir dul tarafından işe alınır. 2. Dünya Savaşı zamanının hemen öncesinde gerçekleşen olayda, Brown’dan büyük araziyi kazması istenir. Yıllarca kendisini geliştirerek mesleğinde ilerleme kaydeden Brown kazmaya başlar. Elde edecekleri kalıntılardan hiçbir beklentisi olmayan ikili, çıkan sonuçla yerle bir olur. Çünkü arazinin altında buldukları kalıntı, 27 metrelik bir gemidir. (Sutton Hoo)

Tarihi çok eski yıllara dayanan bu gemi, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Fakat varlığı hiçbir zaman bulunamamıştır. Küçük oğlunu yetiştiren Pretty isimli kadının önderliğinde keşfedilen bu hazinenin hikayesi yıllarca anlatılmaya devam edecektir.

Ancak tahmin edeceğiniz üzere filmde konu alan hikâye sadece bu keşif değildir. Yönetmen Stone; keşfi ön plana alarak tarihin tozlu yapraklarını gözler önüne sermiştir. Ve bu serüveni Lily James, Ben Chaplin, Johnny Flynn gibi isimler izlenir kılmıştır. Edith’in hava kuvvetlerinde görev alan yeğeni Rory ve evlilik hikayelerine yeni başlayan arkeologlar Peggy ve Stuart’ın katılımıyla yön alan film, herkesin keyifle izleyeceği filmler arasında yer almayı hak ediyor.

29 Ocak 2021 tarihiyle film severlerin karşısına çıkan The Dig, geçmişi ve bugünü birbirine bağlayan tarihi olaylar çerçevesinde olduk önemli bir yerdedir. Başka bir ifadeyle filmin izleyicilerine biyografik açıdan tatmin olmalarını sağlamaktadır. The Dig, Savaşın, geçmişin, aşkın ve neredeyse her duygunun yer aldığı bir yapım demek mümkündür. Geçmişe ait bir çok kalıntının içinde bulunduğu ve bunların oldukça önemli şeyler olduğunu yansıtan The Dig filmi izlenmesi gereken filmlerden biridir.

The Dig Filmi Karakterleri

Ralph Fiennes – Basil Brown

Carey Mulligan – Edith Pretty

Danny Webb – John Grateley

Ben Chaplin – Stuart Piggott

Bronwyn James – Ellen McKenzie

Lily James – Peggy Piggott

https://youtu.be/JZQz0rkNajo