Netflix The Devil Punisher konusu ve oyuncuları

Dünya’nın en çok kullanıcı sayısına sahip dijital medya platformu olan Netflix üzerinde yeni bir dizinin yayınlanacağı ifade edildi. Dünyanın pek çok farklı ülkesinde özgün içerikler üretmeye devam eden Netflix bu defa bir Tayvan projesi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.

The Devil Punisher Konusu

Tanıtımı gerçekleştirilen yeni dizidizisinin ilk yayın tarihi 25 Ekim 2020 olarak açıklandı. Dizinin toplam 20 bölümden oluştuğu ve her bir bölümün 70 dakika uzunluğunda olduğu aktarıldı. Fantastik, gizem ve romantik türünde izleyicilerin beğenisine sunulacak olan dizinin bölümleri Netflix Türkiye tarafından hafta hafta yayınlanacak.

Dizinin konusuna bakıldığında gündüzleri fırıncılık yapan ancak geceleri bir şeytan savaşçısına dönüşen bir tanrının hikayesi anlatılıyor. Reenkanasyon geçirip yeniden geldiği dünyada hafıza kaybına uğrayan sevgilisine 1000 senelik aşklarını hatırlatmaya çalışıyor.

The Devil Punisher Oyuncuları

Dizinin yönetmenliği Jui-Chih Chiang gerçekleştiriyor. Oyuncuları ise aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi görülüyor.