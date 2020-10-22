Netflix The Devil Punisher konusu ve oyuncuları

Dünya’nın en çok kullanıcı sayısına sahip dijital medya platformu olan Netflix üzerinde yeni bir dizinin yayınlanacağı ifade edildi. Dünyanın pek çok farklı ülkesinde özgün içerikler üretmeye devam eden Netflix bu defa bir Tayvan projesi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.
The Devil Punisher Konusu
Dizinin konusuna bakıldığında gündüzleri fırıncılık yapan ancak geceleri bir şeytan savaşçısına dönüşen bir tanrının hikayesi anlatılıyor. Reenkanasyon geçirip yeniden geldiği dünyada hafıza kaybına uğrayan sevgilisine 1000 senelik aşklarını hatırlatmaya çalışıyor.
The Devil Punisher Oyuncuları
Dizinin yönetmenliği Jui-Chih Chiang gerçekleştiriyor. Oyuncuları ise aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi görülüyor.
- Roy Chang
- Bor Jeng Chen
- Guang Chen
- Dewi Chien
- Amanda Chou
- Mike He
- Yu-Wei Shao
- Ai-Chen Tan
- Johnny Yang
- Chao-te Yin
Son Güncelleme: 22.10.2020 23:14