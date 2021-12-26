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Netflix The Defeated dizi konusu nedir?

Birbirinden farklı içerikleri kullanıcısına sunan Netflix platformu farklı türdeki dizileriyle kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başarıyor. Platform, tarih merakı olan kullanıcıları için oldukça iddialı yapımları arasında yer alan The Defeated’i gururla sunuyor. Peki, Netflix The Defeated dizi konusu nedir? İşte cevabı…

26 Aralık 2021 Pazar 01:24
Netflix The Defeated dizi konusu nedir?
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Tarih tutkusu olanlar tarafından büyük bir zevk ve iştah ile izlenileceğini düşündüğümüz The Defeated, seyirciyi 1946 senesinin kırılıp dökülmüş durumda olan Berlin şehrinin içine götürüyor. Bu doğrultuda seyircinin karşısına ilk olarak Amerikalı polis memuru Max McLaughlin çıkıyor. Öyle ki bu polis memuru New York’tan Berlin’e gönderilen ve halihazırda Amerika’da yürürlükte olan polislikle dedektiflik kavramının üstüne Berlin’deki polislere eğitim vermesi istenmiştir. Her ne kadar mesleğinde usta bir kişi olsa da savaştan sonra harabe hale gelen bu şehri baştan yaratmak onun için kolay bir iş değildir.

Yönetmen koltuğunda Bjön Stein’ın oturduğu, senaristliğini Mans Marlind’in yaptığı The Defeated, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra geride kalan bazı kişiler ile bu kişilerin yaşam öykülerini anlatıyor. Bu kişiler arasında az önce de belirttiğimiz gibi Max yer alıyor. Rahat ve huzurlu bir yerden her dakikanın aksiyonla yaşandığı bir bölgeye taşınmış olması sonrasında hayatla ölüm sınırlarının arasında oynamaya başlayacaktır. Üstelik bu görevinde tek başına da değil kendisi. Elsie Garten adındaki kadın polisten aldığı yardım ile uzun ve meşakkatli bir yolculuğu başlar. Max aynı zamanda da öldüğü düşünülmekte olan fakat halen yaşadığı düşüncesinde olduğu kız kardeşi Moritz’i bulmak için de bir takım girişimlerde bulunacaktır.

The Defeated dizisinin yorumu

Siyasi gelişmelerden ayrı olarak The Defeated dizisinin kendine has tanım ile dinamikleri bulunmaktadır. Her ne kadar siyasetteki yaşanmışlıkları sırtına alıp hikayesine devam ediyor olsa da özgün tavırları ile birkaç noktadaki önemli kıvrımlara imza atıyor. Giyimle kuşam konusundan oldukça büyük destek alıyor. Ancak moden dokunuşlar ile imzaları da ortaya sunmayı ihmal etmiyor.

Hikayenin başka bir yöne çevrilmesine neden olan bir başka önemli etkense başlı başına Max isimli karakter oluyor. Ait olmadığı bir yerde yaşamaya çalışması dışında hizaya koyması gereken bir polis departmanı da bulunuyor. Halen daha savaş etkilerinin sürdüğü, sokaklarda şiddetle silahın yer aldığı bir bölgede Elsie ile diğer birkaç genç bireyden aldığı yardım ile bugünle gelecek adına bir bağ görevini üstleniyor. Max’ın aramayı sürdürdüğü kayıp kız kardeşi de işin en kilit noktaları arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda bizim diziye on üzerinden verdiğimiz puan altı oluyor.

Filmin IMDB puanı ise 10 üzerinden 6,5’tir.

The Defeated dizisi oyuncu kadrosu

  • Taylor Kitsch – Max McLaughlin
  • Nina Hoss – Elsie Garten
  • Michael C. Hall – Tom Franklin
  • Logan Marshall – Green-Moritz McLaughlin
  • Anne Ratte – Polle-Marianne
  • Mala Emde – Karin Mann
  • Lena Dörrie – Trude
  • Benjamin Sadler – Leopold Garten
  • Ivan G’Vera – Alexander Izosimov
  • Braxton Bjerken – Genç Max
  • Anson Boon – Genç Moritz

The Defeated dizisi fragmanı



Son Güncelleme: 26.12.2021 01:24
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The Defeated DizisiThe Defeated Dizi Konusu
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