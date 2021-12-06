Netflix The Chestnut Man dizisinin konusu nedir? The Chestnut Man dizisi yorumu

Bu sene yayınlanan Mare of Easttown başta olacak şekilde Broadchurch, Trapped, Borderline gibi yapımların yerini kolayıkla dolduramayacak dizilerin hepsini yerleştirilmiş olan özel ve belirleyici ögelerin karanlık hava oluşturmakta kusursuz bir iş çıkardığını söylemek mümkün. Hikaye, yürek burkucu bir cinayet, şüphe dolu kişiler ve kusursuz dedektiflerden çıkıp her anı gizem ve sükseli bir olay örgüsüyle geliştirilmiş.

The Chestnut Man dizisi yorumu

Kopenhag son günlede karanlık günlere merhaba diyor. Şehirde yaşanan suç oranlarının artış gösterdiği, çeşit çeşit sembolik katillerin ön planda yer aldığı bir düzeni işaret ediyor. Ve yaşanmış son gelişmeye göre ormanlık bir yerde bir kadın ölü bulunuyor. Cinayetin vahşi bir şekilde gerçekleşmesi dışında genç kadının bir elinin olmadığı da dikkat çekiyor. Katilin bıraktığı son işaretse kestaneden yapmış olduğu küçücük insan figürünü öldürdüğü kadının yanını bırakması oluyor.

Göründüğü gibi dizi, fazlasıyla basit bir öncülden faydalanmakta. Karanlık bir Ekim günü, şehirde kargaşa ile uğultu sesleri yer alıyor. Ve uzun zamandır görmemiş olduğumuz bir sembolik katil imzası yer alıyor. Cinayete kurban giden kimliği ve niye cinayete kurban gittiği gibi belli başlı sorular dedektif Naia Thulin ile Mark Hess tarafından araştırılacak olsa bile seyirciyi kendisine çekmeyi başaran daha önemli dokunuşlar bulunuyor. Öyle ki bu dokunuşlar kesnate sembolüyle bambaşka bir boyut kazanıyorken aslında cinayetlerin ya da katilin, çok eski tarihli bir davanın işaretçisi olduğu görülmekte. Siyasetçi Rosa Hartung'un kaybolan kızıyla ilgili ortala atılmış olan fikir ile operasyonun çok daha ciddi ve çok daha derinliğe sahip olduğu ortaya çıkıyor.

Dizinin akışı süresince kurgu şemasıyla ilgili birçok fikir elde edilmiş olsa da Soren Sveistrup özelinde birkaç tane ayrıntı vermek iyi olacaktır. Kendisi seneler önce The Chestnut Man'i okuyucu ile buluşturan, başarılı bir yazar olarak dikkatleri üzerini çekmekte. Ve anlayacağınız gibi, katil ile polisten çok işin arkasında yer alan mistik ile kaotik gelişmelerden haz aldığı görülüyor. Gizem dolu seri cinayetler, hırs dolu dedektifler dışında bazı siyasi gelişmeler, şehrin kavruk yaşamı, yoksulluk gibi birçok alt dal dizide yer alıyor. Bunlar doğrultusunda dizinin on üzerinden puanı 6,5 oluyor.

The Chestnut Man dizisi oyuncu kadrosu

- Danica Curcic – Naia Thulin

- Mikkel Boe Følsgaard – Mark Hess

- Esben Dalgaard Andersen – Steen Hartung

- David Dencik – Simon Genz

- Iben Doner – Rosa Hartung

- Ali Kazim – Nehru

- Louis Næss-Schmidt – Gustav Hartung

- Liva Forsberg – Le Thulin

The Chestnut Man dizisi fragmanı