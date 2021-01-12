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Netflix The Act konusu ve oyuncuları

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan, cinayet konulu yeni bir dizi ile karşımıza çıkan Netflix bomba gibi bir dizi ile gelmekte. ‘The Act’ adı ile karşımıza çıkan bu dizinin konusu nedir?

12 Ocak 2021 Salı 18:12
Netflix The Act konusu ve oyuncuları
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Netflix 2019 yılında bir sezonluk yayınladığı dizi ile izleyicilerini merakta bıraktı. Dizinin tekrar yayınlanması ile birlikte merak edilen cinayet konulu film diziye başlamadan önce mutlaka sonundan kesit gösteren gerçek hayat hikayesinden uyarlanan bir dizi.

 Aşırı korumacı bir anne ve hasta bir kızı anlatmakta. Dışarıdan farklı bir anne gibi görünen Dee Dee aslında kızı Gypsy ile
aralarında ki çatışmalar söz konusu.

   Lösemi hastası olan Gypsy ise annesine muhtaç bir hayat sürmekte. Yiyecekleri sadece püre halinde yiyerek ve kanında ki tüpten beslenen kızın şeker alerjisi vardır.  Dizinin yapım yılı 2019 senesi olarak gözüküyor. 1 sezonluk çekilen dizi 8 bölümden oluşmaktadır. ABD ülkesinde çekilen dizinin İmdb oranı ise 8.1 gerilim, korku dram türlerini içeren dizi oldukça merak edilmekte.

 Joey King dizide Gypsy Blanchard karakterini canlandırmakta. Lösemi hastasını rolünü oynayan genç kız annesinin her istediğini yapan ve hayatı merak eden bir karakteri canlandırmakta.

Patricia Arquette ise dizide Dee Dee Blanchard karakterini canlandırıyor. Anne rolündeli  Patricia  geçmişte ki yaşadıklarının etkisinden çıkamadığı için korumacı bir tavır takınan anne aslında kızının kendisine bağımlı olmasını sevmekte.

 AnnaSophia – RobbLacey  Karşı evdeki komşunun kızını oynayan Anna sevimli ruh hali ile Gypsy ile iyi anlaşan bir kız.

Chloë Sevigny- Mel ise Lacey’in annesi. Kızı gibi fazla canayakın bir karakteri oynamayan Chloe De Dee’nin korumacı tavrı hareketlerinden ilk başta şüpheleniyor.

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
NetflixThe Act
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