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Netflix Sümbül Operasyonu filmi konusu nedir? Netflix, 1980'lerin Polonya'sında yaşananları platformuna taşıyor

Netflix, Sümbül Operasyonu filmi 13 Ekim itibariyle yayınlamaya başladı. Geçmişte yaşanmış olaylarla ilgili yapımlarıyla beğeni kazanan Netflix, bu filmde 1980’lerin Polonya’sında yaşananları platformuna taşıyor. Peki Netflix Sümbül Operasyonu filmi konusu nedir? İşte cevabı...

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:21
Netflix Sümbül Operasyonu filmi konusu nedir? Netflix, 1980'lerin Polonya'sında yaşananları platformuna taşıyor
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Geçmişte yaşanan toplumsal olayları yapımlaştırarak platformuna taşıyan Netflix, Sümbül Operasyonu filmini 13 Ekim itibariyle yayınlamaya başladı. Filmin konusunu merak eden seyirciler ‘’Netflix Sümbül Operasyonu filmi konusu nedir?’’ sorusunun yanıtını bulmak için intenet üzerinden araştırmalar yapıyor.

Netflix Sümbül Operasyonu Filmi Konusu Nedir?

Operation Hyacinth isimli bir hikayenin film uyarlaması olan Sümbül Operasyonu, Komünist akımını benimseyen polislerin halka patronluk taslamasını konu edinmektedir. 1980’lerde Polonya’da yaşanan bu kirli iklimin tam ortasında kalan Robert isimli acemi bir polis memuru ise yaşanan olaylardan bağımsız bir biçimde hayatına devam etmektedir.

Sümbül Operasyonu filminde escinsel kişilere olan tutum yoğun olarak işlenmektedir. Günümüzde dahi kötü bir durum olarak nitelendirilen eşcinsellik kavramı Polonyalı yönetmen Piotr Domalewski’nin de dokunuşlarıyla daha da derin bir hale getirilmiştir.

Netflix’in yeni filmlerinden birisi olan Sümbül Operasyonu filminin oyuncu kadrosu ve onların canlandırdığı karakterler ise şu şekildedir:

- Tomasz Zietek – Robert

- Hubert Milkowski – Arek

- Marek Kalita – Edward

- Adrianna Chlebicka – Halinka

- Tomasz Schuchardt – Wojtek

- Sebastian Stankiewicz – Maciek

- Agnieszka Suchora – Ewa


https://youtu.be/J30EGyQVIlk

Son Güncelleme: 22.11.2021 15:21
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NetflixSümbül OperasyonuFilmSümbül Operasyonu Filmi Konusu
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