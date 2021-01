Netflix Şubat 2021 ayı yayınlanacak dizi film ve belgeseller

Netflix Türkiye Şubat 2021 takvimi

2 Şubat 2021 Kozmik Kid

Dedesiyle bir köyde yaşayan 9 yaşında ki haya gücü yüksek ve garip bir çocuk olan Kid, bir uzay gemisi enkazı bulduğunda hayatı değişir. Kozmik güç yüzükleri bulan kid bilmeden bunlardan bir sinyal oluşturarak dünyaya yayar. Güç sahibi olmak isteyen zenginlerin adresi ise bu küçük kasaba olacaktır. Kid yüzükleri korumaları için köyde ki iyi insanlara verir. Önemli olan ise bunları yüzükleri ne kadar koruyacaklarıdır.

3 Şubat 2021 Firefly Lane

Romandan uyarlanan Netflix dizisidir. Virgin River ve Sweet Magnolias şovları ile benzer olması beklenen Firefly Lane dizisi iki arkadaşın 10 yıllarca nasıl bir arada kaldıklarını anlatmaktadır. Dizinin oyuncuları arasında Katherine Heigl, Sarah Chalke, Ben Lawson, Beau Garrett ve Alissa Skovbye gibi isimler yer alıyor.

Bir film yapımcısının eve dönüş hikayesi konu alınmaktadır. salgın sırasında çekilen filmin büyük ilgi ile takip edilmesi bekleniyor.

19 Şubat 2021 Care a Lot

Peter Dinklage, Rosamund Pike ve Eiza González yönetmeni olduğu film Eylül 2020 yılında yapılan TIFF festivallerinin en yüksek profilli yapımlarından birisiydi. Komedi – gerilim türünde ki film farklı konusu ile dikkat çekiyor.

19 Şubat 2021 Tribes of Europe

2074 Avrupa’sını anlatan film güç elde edebilmek için savaşan kabileleri anlatmaktadır. Savaşın ortasında kalan 3 kardeş ise kendi yollarını çizmek zorundadır.

Netflix Türkiye Şubat 2021 tüm yapımlar

Beverly Hills Ninja (1997) – Chris Farley, erkek kardeşinin yardımıyla bir kadını kurtaran bir adamı konu alan bu komedi dizisidir.

Eat Pray Love (2010) – Ryan Murphy, boşandıktan sonra kendisini dünya turunda bulmayı uman bir kadın hakkındaki romantizm filmidir.

Heartland (Sezon 12) – Heartland’in yeni sezonu 1 Şubat’tan itibaren Netflix’te yayınlanacak.

Inception (2010) – Rüyalar içindeki rüyalar hakkındaki Christopher Nolan filmi.

Love Daily (Sezon 1) – 12 farklı genç çiftin 12 öyküsünü konu alan antoloji romantik dizi.

Money Talks (1997) – Charlie Sheen ve Chris Tucker, aksiyon-komedi türünde bir filmdir. TV muhabiriyle anlaşma yapan küçük çaplı bir haydut hakkında hikayeyi anlatılmaktadır.

My Best Friend’s Wedding (1997) – Julia Roberts Oscar adayı romantik komedi filmi.

My Dead Ex (Sezon 1) – 8 bölümlük aşk hikayesi.

National Lampoon’s Christmas Vacation (1989) – Griswold’un Noel planlarını anlatan bir filmdir.

Rocks (2019) – Terk edildikten sonra genç erkek kardeşiyle birlikte sokakta yaşamak için mücadele eden genç bir kızı anlatan İngiltere yapımlı bir filmdir.

Shutter Island (2010) – Leonardo DiCaprio, hastaneden kaçan bir katili araştıran bir ABD Mareşalini canlandırıyor.

The Bank Job (2008) – Jason Statham, Londra’daki bir banka vuruşu hakkındaki aksiyon gerilim.

The House Arrest of Us (Sezon 1) – Filipinli romantik komedi dizisi.

The Patriot (2000) – Mel Gibson, Oscar adayı bir çiftçinin Amerikan Devrimi sırasında lider hale gelmesiyle ilgili tarihi dram.

The Unsettling (1.Sezon) – Becca, garip şeylerin olmaya başladığı yeni bir koruyucu eve taşınır.

Zac and Mia (1-2. Sezon) – Aynı hastanede kanserle mücadele eden iki kız hakkında drama dizisi.

Zathura: A Space Adventure (2005) – Jon Favreau, evlerinde uzayda koşuşturan iki genç erkek kardeş hakkında bu komediyi yönetiyor.