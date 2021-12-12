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Netflix Squid Game dizisi konusu nedir? Netflix Squid Game dizisi yayınlandı

Netflix Squid Game dizisi nihayet yayınlandı. Haftalardır beklenen dizilerden olan Squid Game dizisi geçtiğimiz Cuma gününden itibaren yayınlanmaya başlandı. Peki Netflix Squid Game dizisi konusu nedir? İşte dizi hakkında merak edilenler...

12 Aralık 2021 Pazar 15:03
Netflix Squid Game dizisi konusu nedir? Netflix Squid Game dizisi yayınlandı
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Sex Education, La Casa de Papel, Elite gibi dizilerle dünya çapındaki ününü arttıran Netflix, haftalardır beklenen dizilerden birisi olan Squid Game dizisini 17 Eylül Cuma günü itibariyle platformunda yayınlamaya başladı. Squid Game hakkında daha fazla bilgi elde edinmek isteyenler ise intenet üzerinden dizi hakkında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki Netflix Squid Game dizisi konusu nedir?

Netflix Squid Game Dizisi Konusu Nedir?

Kumar borçları nedeniyle zor günlerden geçen Ki-hoon, ilk olarak işini daha sonra da ailesini kaybetmiştir. Borçlarından dolayı ailesini yaşadığı yerden farklı bir yere götürmeyi amaçlayan Sae-byeok ise bütün parasını uyuşturucuya harcamış ve bu sebeple maddi sıkıntılar çeken bir çok gençten bir tanesi.

Başrollerinde Jung-jae Lee ve Hoyeon Jung’un yer aldığı dizi şuan için izleyenlerin beğenisini kazandı.

 


https://youtu.be/oqxAJKy0ii4

Son Güncelleme: 12.12.2021 15:03
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Anahtar Kelimeler:
Netflix Squid Game DizisiNetflixSquid Game
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