Netflix Squid Game dizisi konusu nedir? Netflix Squid Game dizisi yayınlandı

Sex Education, La Casa de Papel, Elite gibi dizilerle dünya çapındaki ününü arttıran Netflix, haftalardır beklenen dizilerden birisi olan Squid Game dizisini 17 Eylül Cuma günü itibariyle platformunda yayınlamaya başladı. Squid Game hakkında daha fazla bilgi elde edinmek isteyenler ise intenet üzerinden dizi hakkında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki Netflix Squid Game dizisi konusu nedir?
Netflix Squid Game Dizisi Konusu Nedir?
Başrollerinde Jung-jae Lee ve Hoyeon Jung’un yer aldığı dizi şuan için izleyenlerin beğenisini kazandı.
https://youtu.be/oqxAJKy0ii4
Son Güncelleme: 12.12.2021 15:03