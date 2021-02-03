Netflix Space Sweepers film konusu ve oyuncuları

Dünyanın ve ülkemizin en fazla rağbet gören online dizi ve film izleme platformu Netflix’in ilerleyen günlerde yayınlayacağı Space Sweepers ile ilgili yeni fragman yayınlandı. Yaşanan felaket sonrasında çorak bir araziye dönen dünyadan kaçan insanları anlatacağı düşünülen yapımın başrollerinde Song Joong Ki ve Kim Tae Ri olacağı belirtilirken filmin Güney Kore ürünü olacağı belirtildi.

İlerleyen günlerde yayınlanacağı açıklanan uzay filmi Space Sweepers pek çok film sever tarafından merakla beklenmeye devam ediyor. 2092 yılında geçeceği bilinen filmde çorak araziye dönen dünyadan kaçmak isteyen insanlar anlatılacak. Aksiyon, gerilim ve macera türünde olacak Space Sweepers filmi ile ilgili yayınlanan fragman ise merak ediliyor.

Dünyanın büyük bir çoğunluğu oksijeni az havayı solumaya devam ederken seçilen ve şanslı olan kişiler uzayda yaşamaya başlar.

5 Şubat 2021’de yayınlanacak olan Space Sweepers filminin sinemalarla aynı anda Netflix’te gösterime girmesi bekleniyor. Yayınlanan son fragman sonrasında dünyada pek çok film sever uzay filmi Space Sweepers’ı araştırmaya başladı.

Space Sweepers konusu nedir?

2092 yılında dünya yaşanmaz hale gelmiştir. Dünyada bulunan ayrıcalıklı sınıflar dünyadan çıkarak uzayda rahat bir yaşam sürerken insanlar oksijeni az dünyada yaşamak için savaşmaktadır. Uzay Gemisi Zaferi’de uzayda bulunan enkazları toplayan bir gruptur. Hayati riski yüksek olan bu meslekte bulunan pilot Tae-ho, uzay korsanı gemisi kaptanı Kaptan Jang, uzay gemisi mühendisi Tiger Park ve arkeri robot Bubs diğer Spaceship Victory gemisi mürettebatı ile diğer süpürücülerinden farklıdır. Bir enkazı başarılı şekilde yakalayan Victory ekibi inceleme yaparken 7 yaşlarında küçük bir kız bulur. Küçük kız UTS Uzay Muhafızları tarafından aranan insan benzeri bir robot olduğu anlaşılır. Kız karşılığında fidye talep etmek isteyen ekip kızı muhafızlara verecek mi yoksa koruyacak mı bilinmez.

Filmin yönetmen koltuğunda geçmişte Phantom Dance ve A Werewolf Boy filmlerinin de yönetmenliğini üstlenen Jo Suun-Hee bulunuyor. Film için ayrılan bütçe ise 4.2 milyon dolar olarak açıklanmıştır.