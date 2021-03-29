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Netflix Snowpiercer 3.sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix’in sevilen dizisi Snowpiercer’ın 3. Sezonu heyecan ile bekleniyor. Peki, Snowpiercer 3. Sezon ne zaman yayınlanacak?

29 Mart 2021 Pazartesi 18:25
Netflix Snowpiercer 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
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Snowpiercer dizisi üçüncü sezon için gereken onayı aldı. TNT’nin hazırladığı, ABD ve birçok ülkede Netflix platformunda yayınlanan dizinin ikinci sezonu 25 Ocak tarihinde başladı.

Bong Joon-ho’nun 2013 yapımlı bilimkurgu filmi Snowpiercer’ın diziye uyarlaması Mayısıs ayında izleyici ile buluşmuştu. Amerika’da TNT kanalı ile ekranlara gelen, dünyada ise Netflix aracılığı ile izleyici ile buluşun dizinin on bölümlük birinci sezonu 12 Temmuz tarihinde tamamlanmıştı. Dizi, birçok konuda uyarlandığı filmin çok altında kalmış olmasına rağmen Netflix platformunda geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Daha yayın hayatına girmeden iki sezon onayı alması sayesinde pandemiden dolayı prodüksiyonlar sekteye uğramadan önce ikinci sezonun çekimlerini büyük oranda tamamlamış olan Snowpiercer, Ocak ayında ikinci sezonu ile ekranlara döndü. 25 Ocak tarihinde başlayan ikinci sezon sonrasında TNT yeniden benzer bir hamle yaparak daha ikinci sezon yeni yayınlanmışken dizi için üçüncü sezonun resmi onayı da verdi.

Snowpiercer 3. sezonu önümüzdeki sene ekranlara gelebilir!

Birinci sezon finalinden hemen sonra yayınlanmış olan ikinci sezona ait fragman, yeni sezonda seyirciyi önemli bir sürprizin beklediğini ortaya çıkararak ikinci sezonda kadroya katılan Sean Bean’in, film uyarlamasında Ed Harris’in canlandırmış olduğu, hikayenin merkezinde yer alan trenin mühendisliğini yapan Bay Wilfred karakterini canlandıracağını duyurmuştu. İkinci sezonda Bay Wilfred ile trenin lideri haline gelmiş olan Layton (Daveed Diggs)’ın karşı karşıya gelecekler. Ayrı bir tren ile Snowpiercer’ın peşine düşmüş olan Bay Wilfred’ı durdurabilmek için Melanie (Jennifer Connelly)’nin trenin dışına çıkması şart oldu. Melani’nin yaptığı bir yolculuk, kızı ile ilgili de çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkartacak.

Dizinin oyuncu kadrosundaki isimler; Diggs, Connelly ve Bean’e Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand ile Steven Ogg gibi isimlerdir.

Dizinin üçüncü sezonunun ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor fakat dizi üçüncü sezon için gerekli olan onayı şimdiden aldı. Bu da üçüncü sezonun iler ki senenin ilk aylarında izleyici ile buluşacağı anlamına geliyor.



Son Güncelleme: 29.03.2021 18:25
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