Netflix Snabba Cash dizi konusu ve oyuncuları

Snabba Cash isimli dizi 2021 yılında Netflix’te yayınlandı. İsveç yapımı olan dizi, 7 Nisan 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanmaya başladı. Aksiyon ve kan donduran hikayesi ile izleyicilerin ilgisini çekmiştir. IMDb puanı ise 6,6’dır. Dizinin konusu arkadaşlık ve para üzerinedir. Dizi ayrıca +18 olarak geçmektedir.

Dizinin yönetmenliğini Jesper Ganslandt ile Mans Mansson üstlenmektedir. Senaryosu ise Oskar Soderlund tarafından ele alınmıştır. Dizinin başrol kadrosunda Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Ayan Ahmed ile Ali Alarik gibi isimler yer almaktadır. Bölümlerin süresi ortalama 45 dakikadır. Dizinin 1.sezonu 6 bölümden oluşmaktadır.

Snabba Cash

Günümüzde zengin olma hayallerinin nasıl hastalıklı hallere dönüştüğünü konu almaktadır. Kolay yoldan para kazanmak için illegal dünyada çalışan kişilerin aslında paraları kolay kazanmadıklarını fark etmesiyle işlerin çığrından çıkması konu edilmektedir.

Dizi insan hırsını ön plana çıkarmaktadır. İllegal dünyanın sert koşulları pek yansıtılmışa benzemiyor ama gene de izlenebilir realistik bir yaklaşım var.