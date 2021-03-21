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Netflix Sky Rojo dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix'de birbirinden eğlenceli,aksiyon ,gerilim ve dram dolu dizi ve filmler yer almaktadır. La Casa De Papel isimli ünlü dizinin yaratıcıları, bu sefer yeni bir diziyle Netflix'e geldi. Sky Rojo çıktığı günden beri dizi gündemini sık sık meşgul etmekte ve seyirciler diziyi merak etmektedir. İşte Sky Rojo hakkında merak edilenler...

21 Mart 2021 Pazar 22:32
Netflix Sky Rojo dizisi konusu ve oyuncuları
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La Casa De Papel ve Vis a Vis’in yaratıcıların yeni dizisi Sky Rojo ,İspanyol yapımı aksiyon-suç dizisidir. 19 Mart Cuma günü Netflix’de yayınlanmaya başlayan Sky Rojo, 1.sezon 8 bölümden oluşturmaktadır.

Sky Rojo hakkında

Dizinin başrollerinde Veronica Sanchez, Miguel Angel Silvestre ve Asier Etxendia yer alıyor. Geçmişde yaşadığı sorunların izlerini hisseden 3 kadının, çalıştıkları striptiz kulübü aslında bir genelevdir. Burada gerçekleşen ölüm olayından sonra patronlarından kaçmak zorunda kalırlar.  Dizi, kara komedi ve maceralarını konu etmektedir.

her anları son anlarıymış gibi mücadele eden 3 kadın, birbirlerine sıkıca bağlıdır. Üçünün bir arada olması onları daha güçlü kılmaktadır.

Dizinin bölümleri 23 ve 32 dakika arasında değişmektedir.başroldeki oyunculara ek olarak Lali Esposito, Yany Prado, Enric Auquer , Carmen Santamaria gibi isimlerde yer almaktadır.

Dizinin yönetmenliğini Jesus Colmenar, Oscar Pedraza , David Victori, Albert Pinto, Javier Quintas, Eduardo Chapero-Jackson paylaştı. Dizi ,Madrid ve Tenerife’de geçmektedir.

Dizi 2.sezon onayını aldı ve 2.sezon da 8 bölüm ile Netflix’de yayınlanacak. 2.sezonun başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:32
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