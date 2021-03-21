Netflix Sky Rojo dizisi konusu ve oyuncuları

La Casa De Papel ve Vis a Vis’in yaratıcıların yeni dizisi Sky Rojo ,İspanyol yapımı aksiyon-suç dizisidir. 19 Mart Cuma günü Netflix’de yayınlanmaya başlayan Sky Rojo, 1.sezon 8 bölümden oluşturmaktadır.

Sky Rojo hakkında

Dizinin başrollerinde Veronica Sanchez, Miguel Angel Silvestre ve Asier Etxendia yer alıyor. Geçmişde yaşadığı sorunların izlerini hisseden 3 kadının, çalıştıkları striptiz kulübü aslında bir genelevdir. Burada gerçekleşen ölüm olayından sonra patronlarından kaçmak zorunda kalırlar. Dizi, kara komedi ve maceralarını konu etmektedir.

her anları son anlarıymış gibi mücadele eden 3 kadın, birbirlerine sıkıca bağlıdır. Üçünün bir arada olması onları daha güçlü kılmaktadır.

Dizinin bölümleri 23 ve 32 dakika arasında değişmektedir.başroldeki oyunculara ek olarak Lali Esposito, Yany Prado, Enric Auquer , Carmen Santamaria gibi isimlerde yer almaktadır.

Dizinin yönetmenliğini Jesus Colmenar, Oscar Pedraza , David Victori, Albert Pinto, Javier Quintas, Eduardo Chapero-Jackson paylaştı. Dizi ,Madrid ve Tenerife’de geçmektedir.

Dizi 2.sezon onayını aldı ve 2.sezon da 8 bölüm ile Netflix’de yayınlanacak. 2.sezonun başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.