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Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve karakterleri

Dünyanın en büyük dizi ve film platformu olan Netflix, Türk yapımlarını bir yenisini daha ekledi. Sıcak Kafa dizisi Netflix platformu üzerinden izleyiciye sunulacak. Sıcak Kafa dizisinin güncel oyuncu kadrosu belli oldu. İzleyiciler Sıcak Kafa dizisinin oyuncularını merak ediyor.

28 Şubat 2021 Pazar 18:17
Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve karakterleri
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Dünyanın en büyük film ve dizi platformu olan Netflix, dünya genelinde milyonlarca aboneye sahiptir. Her geçen gün içeriklerine bir yenisini ekleyen Netflix, Türk yapımlarına bir yenisini daha ekledi. Sıcak Kafa dizisi çok yakında Netflix platformu üzerinden izleyiciye sunulacak. İzleyiciler Sıcak Kafa dizisinin güncel oyuncu kadrosunu merak ediyor.

Öncelikle Sıcak Kafa dizisinde çok önemli oyuncular bulunuyor. Acun Ilıcalı’nın dizi ve içerik platformu olan Exxen de Şerif Bey oynayan Haluk Bilginer, Sıcak Kafa dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. İzleyiciler Sıcak Kafa dizisinin yönetmeni, senaristini, konusunu ve oyuncularını merak etmektedir.

Sıcak Kafa dizisinde dizinin yönetmenliğini Mert Baykal yapıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Feriha Eyüboğlu, Gonca Vuslateri, Erdem Akakçe, Osman Sonat, Tilbe Saran ve Haluk Bilginer oynayacak.

Afşin Kum isimli yazarın Sıcak Kafa isimli kitabından diziye uyarlanan Sıcak Kafa dizisi hastalıklardan etkilenmeyen ve zihinden zihne bulaşan delilik hastalığından uzak kalabilen ilginç bir adam olan Murat Siyavuş’u konu ediniyor.

Bu özelliğinden dolayı salgınla mücadele kurumu tarafından didik didik aranan Murat, yangınlar içinde bulunan İstanbul’un çok gizli tünellerinde saklanmaya başlar. Hastalığından ona miras kalan sıcak kafanın peşine düşmeye başlar. Bu dizi bizlere adeta bir dönem dünya sinema tarihine damgasını vuran Will Smith’in başrolünde oynadığı Ben Efsaneyim adlı filmi hatırlatıyor.



Son Güncelleme: 28.02.2021 18:17
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NetflixSıcak Kafa
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