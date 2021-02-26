Netflix Sıcak Kafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Afşin Kum tarafından kaleme alınan kitaptan uyarlanacak dizisinin konusu şu şekildedir:

"Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul’un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır." Ve konu bu şekilde ilerler.

Sıcak Kafa dizisi oyuncu kadrosunda ise; Osman Sonant, Gonca Vuslateri, Hazal Subaşı, Erdem Akakçe, Feriha Eyüboğlu, Tilbe Saran ve Haluk Bilginer yer aldı.