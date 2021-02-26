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Netflix Sıcak Kafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix’in yeni yayınlanacak dizilerinden olan Sıcak Kafa dizisinin yapımcılığını Tims&B üstlendi. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal yer aldı. Bir kitaptan uyarlanan Sıcak Kafa dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alacak işte detaylar…

26 Şubat 2021 Cuma 14:42
Netflix Sıcak Kafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Afşin Kum tarafından kaleme alınan kitaptan uyarlanacak dizisinin konusu şu şekildedir: 

"Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul’un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır." Ve konu bu şekilde ilerler. 

Sıcak Kafa dizisi oyuncu kadrosunda ise; Osman Sonant, Gonca Vuslateri, Hazal Subaşı, Erdem Akakçe, Feriha Eyüboğlu, Tilbe Saran ve Haluk Bilginer yer aldı. 



Son Güncelleme: 26.02.2021 14:42
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Anahtar Kelimeler:
Sıcak KafaKitap UyarlamaHaluk BilginerDiziNetfilix
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