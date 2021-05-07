Netflix Sexify yeni sezon olacak mı? Seify 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Sexify dizisi Nisan ayında Netflix’te yayınlanmaya başladı. Komedi ve drama türünde olan dizinin her bölümü 40-50 dakikadan oluşmaktadır. Sexify dizisi 28 Nisan’da ilk sezonu yayınlandı. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşmaktadır.

Sexify dizisinde Natalia bilgisayar bilimi öğrencisidir ve cinsellik alanında tecrübesi yoktur ve bir uygulama geliştirmeye çalışır. Bu uygulama ile kadın orgazmını geliştirmeyi amaçlar.

Sexify dizisi 2.sezon

Bunun için Paulina ve Monika isimli arkadaşlarından yardım alır. Dizinin 2.sezonu gelecek mi?

Sexify dizisinin 2.sezonu henüz netlik kazanmadı. Dizinin izlenme sayısına göre dizinin 2.sezonunun olup olmayacağı belli olacaktır.