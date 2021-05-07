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Netflix Sexify yeni sezon olacak mı? Seify 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Netflix yapımı olan komedi ve drama dizileri çok fazladır. Sexify dizisi de bu türde olan dizilerden biridir. Sexify dizisi 28 Nisan'da Netflix'te yayınlanmaya başladı.Dizinin 1.sezonu oldukça dikkat çekti. Sexify dizisinin 2.sezonunun olup olmayacağı merak edilmektedir. Netflix Sexify dizisinin 2.sezonu olacak mı? Bu haberimizde Sexify dizisiyle ilgili merak edilenleri derledik. İşte Sexify dizisinin 2.sezon tarihi hakkında detaylar...

07 Mayıs 2021 Cuma 20:51
Netflix Sexify yeni sezon olacak mı? Seify 2. sezon tarihi belli oldu mu?
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Sexify dizisi Nisan ayında Netflix’te yayınlanmaya başladı. Komedi ve drama türünde olan dizinin her bölümü 40-50 dakikadan oluşmaktadır. Sexify dizisi 28 Nisan’da ilk sezonu yayınlandı. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşmaktadır.

Sexify dizisinde Natalia bilgisayar bilimi öğrencisidir ve cinsellik alanında tecrübesi yoktur ve bir uygulama geliştirmeye çalışır. Bu uygulama ile kadın orgazmını geliştirmeyi amaçlar.

Bunun için Paulina ve Monika isimli arkadaşlarından yardım alır. Dizinin 2.sezonu gelecek mi?

Sexify dizisi 2.sezon

Sexify dizisinin 2.sezonu henüz netlik kazanmadı. Dizinin izlenme sayısına göre dizinin 2.sezonunun olup olmayacağı belli olacaktır.




Son Güncelleme: 07.05.2021 20:51
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