Netflix Sexify dizisi konusu ve oyuncuları

Dijital platform Netflix'te 28 Nisan tarihi itibariyle yayınlanmaya başlayan komedi-drama türündeki Polonya yapımı dizisi "Sexify" 1. sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor

Platformda bulunan diğer Polonya yapımı 1983, The Woods, Signs, Ultraviolet gibi dizilere bir yenisi daha eklenirken Sexift dizisinin bir sezonu sekiz bölümden oluşuyor. Bölümlerin süresi 40-50 dakika arasında değişiklik göstermektedir.

Sexify konusu nedir?

Piotr Domalewski ve Kalina Alabrudzinska isimlerinin yönetmenliğini üstlendiği dizinin konusu şu şekilde; Cinsellikte tecrübesiz olan ve bir teknoloji yarışması için geliştirdiği uygulamayla ilgili hocasından endişe veren bilgiler alan bilgisayar bilimi öğrencisi Natalia yeni bir fikir üretmek zorunda kalmıştır. Tam da bu sırada aklına kadın orgazmını iyileştiren bir uygulama geliştirme fikri gelir.

Natalia, geliştirmekte olduğu yenilikçi seks uygulaması için yardım aldığı arkadaşları Paulina ve Monika ile beraber bu karmaşık dünyayı tekrardan tanımaya başlar. Genç ekip bu süre içinde diğer taraftan da cinselliklerini ve kadın güçlerini tekrardan keşfederler.

Sexify dizisinin oyuncuları kimler?

-Aleksandra Skraba (Natalia),

-Maria Sobocińska (Paulina),

-Sandra Drzymalska (Monika)

-Malgorzata Foremniak,

-Bartosz Gelner,

-Piotr Pacek,

-Cezary Pazura,

-Wojciech Solarz,

-Sebastian Stankiewicz

-Ewa Szykulska