İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

Netflix Sexify dizisi konusu ve oyuncuları

28 Nisan tarihinde Netflix'te ekranlara gelmeye başlayacak Sexify dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Birçok kişi tarafından araştırılan Sexify dizisinin oyuncuları ve konusunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 19:26
Netflix Sexify dizisi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Dijital platform Netflix'te 28 Nisan tarihi itibariyle yayınlanmaya başlayan komedi-drama türündeki Polonya yapımı dizisi "Sexify" 1. sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor

Platformda bulunan diğer Polonya yapımı 1983, The Woods, Signs, Ultraviolet gibi dizilere bir yenisi daha eklenirken Sexift dizisinin bir sezonu sekiz bölümden oluşuyor. Bölümlerin süresi 40-50 dakika arasında değişiklik göstermektedir.

Sexify konusu nedir?

Piotr Domalewski ve Kalina Alabrudzinska isimlerinin yönetmenliğini üstlendiği dizinin konusu şu şekilde; Cinsellikte tecrübesiz olan ve bir teknoloji yarışması için geliştirdiği uygulamayla ilgili hocasından endişe veren bilgiler alan bilgisayar bilimi öğrencisi Natalia yeni bir fikir üretmek zorunda kalmıştır. Tam da bu sırada aklına kadın orgazmını iyileştiren bir uygulama geliştirme fikri gelir.

Natalia, geliştirmekte olduğu yenilikçi seks uygulaması için yardım aldığı arkadaşları Paulina ve Monika ile beraber bu karmaşık dünyayı tekrardan tanımaya başlar. Genç ekip bu süre içinde diğer taraftan da cinselliklerini ve kadın güçlerini tekrardan keşfederler.

Sexify dizisinin oyuncuları kimler?

-Aleksandra Skraba (Natalia),

-Maria Sobocińska (Paulina),

-Sandra Drzymalska (Monika)

-Malgorzata Foremniak,

-Bartosz Gelner,

-Piotr Pacek,

-Cezary Pazura,

-Wojciech Solarz,

-Sebastian Stankiewicz

-Ewa Szykulska




Son Güncelleme: 28.04.2021 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixSexifySexify Dizisi OyuncularıSexify Dizisi Konusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kağıt Ev Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay öpüşme sahnesi ile sosyal medyada gündem
Kağıt Ev Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay öpüşme sahnesi ile sosyal medyada gündem
HBO Max Game of Thrones devam dizisi House of the Dragon oyuncu kadrosu belli oldu
HBO Max Game of Thrones devam dizisi House of the Dragon oyuncu kadrosu belli oldu
Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?
Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?
Emanet 168. bölüm izle 28 Nisan Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 168. bölüm izle 28 Nisan Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Hülya Avşar'ın hastanelik eden tokat sahnesi
Hülya Avşar'ın hastanelik eden tokat sahnesi
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?

Popüler Haberler

Netflix Sexify dizisi konusu ve oyuncuları
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kuruluş Osman dizisinin Abdurrahman Alp'i Celal Al'in hayat hikayesi!
Kağıt Ev Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay öpüşme sahnesi ile sosyal medyada gündem
ATV yeni dizisi Kuruluş Osman dizi oyuncuları ve dizi konusu
Rüyada arı sokması görmek ne demektir? Rüyada arı sokması görmenin tabiri ve anlamı
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz Serap Şenlik karakterini kim canlandırıyor? Olcay Yusufoğlu biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sadakatsiz dizisinin Turgay Güngör'ü Kenan Ece'nin hayat hikayesi!
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
O Ses Türkiye'de yeni jüri kim olacak? Hadisenin yerine Gülşen mi gelecek?
Kuzey Yıldızı dizisinde Şahika karakterini Güneş Emir canlandırıyor
Ufka Yolculuk 1. aşama sınav sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama sınavları ne zaman?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 28 Nisan 2021 Çarşamba
Yasak Elma Çağatay kimdir? Berk Oktay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen’in yer aldığı diziler
Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Ufka yolculuk 2021 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka yolculuk sınav ödülleri nelerdir?
Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine Yeliz Kuvancı hayat veriyor
Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.