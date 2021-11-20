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Netflix Sen Ben Onlar ve Biz filminin konusu nedir?

Oyuncu kadrosundaki güçlü isimler, iddialı senaryosuyla 15 Ekim'de yayınlanan güçlü yapımlar arasında yer alan Sen Ben Onlar ve Biz isimli filmin konusu birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Netflix Sen Ben Onlar ve Biz filminin konusu nedir? İşte detaylar...

20 Kasım 2021 Cumartesi 07:17
Netflix Sen Ben Onlar ve Biz filminin konusu nedir?
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Netflix ile Almanya kavramları birleştiği zaman akıllara ilk Dark dizisinin gelmesi oldukça mümkün. Uçuk kaçık beyin yakan formatı ile üç sezon süresince yayınlanarak platformla Almanya için alışılmışın dışında bir proje olmayı başarmıştır. Fakat Netflix Almanya'nın son senelerde Dark'tan bağımsız bir çıkışa adım attığı da görülüyor. Biohackers, Barbarians, Tribes of Europa dışında Benim Adım Karl, Av Günü, Kızıl Gökler ya da Ve Yarın Tüm Dünya gibi bu senenin filmlerinin öncülerini biz seyirciler ile buluşturmuştur.

Aksiyon, macera, bilim kurgu, savaşçıl gibi çok geniş bir yelpazesi bulunmasına rağmen yüksek oranlı izlenmeler, hatrı sayılır derecede olumlu eleştiriler almayı başardı. Fakat bugüne dek tek bir konseptini seyirci ile buluşturmamıştır. O da romantizmle komedinin öne çıktığı çarpık sevgili ile evlilik ilişkileridir. Bu yapım da 15 Ekim tarihinde seyirci ile buluşan Sen, Ben, Onlar ve Biz adlı filmle gerçeğe dönüşüyor.

Ancak bu konseptteki film herkesin aklına hemen gelen, 2 kişi arasında yaşayanan kavga ve gürültü ile geçen aşklı cilveli bir hikayeyi işaret etmiyor. Tam tersine, hikaye merkezine 2 evli çiftin olduğu dört karakterden oluşan bir dolambaçlı oyuna ışık tutmaktadır. Aynı zamanda bu evli çiftler kısa süre içinde kendi aralarında eşlerini değiştirmeyi istediklerini belirtecekler...

Sen Ben Onlar ve Biz filminin konusu nedir?

Maria ile Nils, Janina ile Ben... Hepsi kendi aralarında iyi ilişki yaşayan, güzel zaman geçiren arkadaş grubunu temsil ediyor. Fakat aynı keyifli vakit geçirme hali, evlilik özelinde geçerli olmuyor. Son dönemlerin önde gelen konuları arasında yer alan kavga ve bağrışma dolu evlilikler şimdi bu filme konuk oluyor. İlişkilerinin diplerde olduğunu, artık yeterince sevgi ve saygının olmadığını belirten kişiler, ayrılmayı isteseler dahi bir arayış içinde olmanın heyecanı içerisindedirler.

Peki ne yaparak ilişkilerini yeniden ayağa kaldıracaklar? Bu soruları soran çiftler sonunda bir karar verir ve eşlerini değiştirirler. Fakat bir kuralları vardır; cinsel ilişki yaşamak yok. Bir ay sürecek test sonucunda da taşlar yerinden oynayacaktır ve kimisi hayat yönünü değiştirmeye karar verecektir.

Fim, iç çatışmaların yer aldığı 90 dakika süren bir serüvendir. Filmde aşk ön plandayken cinssellikle yön bulan bir akışa da sürüklenecektir. 

IMDB puanı: 5,0

Sen Ben Onlar ve Biz filmi oyuncuları

Nilam Farooq

Jonas Nay

Paula Kalenberg

Louis Nitsche

Tim Oliver Schultz

Janina Elkin

Sen Ben Onlar ve Biz filmi fragmanı



Son Güncelleme: 20.11.2021 07:17
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