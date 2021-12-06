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Netflix Seinfeld dizisi hikayesi nedir? Oyuncuları kimler? Netflix Seinfeld dizisi eski zamanları yeniden izleyenlerle buluşturuyor

Netflix Seinfeld dizisi eski zamanları tekrar izleyenlerle buluşturuyor. 1989-1998 yılları arasında yayınlanan Seinfeld dizisi o dönemdeki izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Peki Netflix Seinfeld dizisi hikayesi nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylarıyla Netflix Seinfeld dizisi...

06 Aralık 2021 Pazartesi 02:06
Netflix Seinfeld dizisi hikayesi nedir? Oyuncuları kimler? Netflix Seinfeld dizisi eski zamanları yeniden izleyenlerle buluşturuyor
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Eski zamanlarda yayınlanmış olan yapımlar günümüzde de değer görmeye devam etmektedir. Bu duruma en iyi önek ise Yeşilçam filmleridir. Türk yapımlarının dışında dünya çapında yayınlanan yapımlar da seyirciler tarafından halen izlenmektedir. Bu yapımlardan birisi olan Seinfeld dizisi 1989-1998 yılları arasında damgasını vurmuştu. Netflix Seinfeld dizisi eski zamanları yeniden izleyenlerle buluşturuyor. Peki Netflix Seinfeld dizisi hikayesi nedir, oyuncuları kimler?

Netflix Seinfeld Dizisi Hikayesi Nedir, Oyuncuları Kimler?

Seinfeld dizisi yaklaşık 10 sezon boyunca hikaye yapısını sadece 4 kişi üzerinden yürüttü. Bu 4 kişinin her birisinin kendine has bir karakteri bulunmaktadır.  Karakter sayısının azlığının yarattığı olumlu etkiyle beraber Seinfeld dizisi komedi kavramını en iyi şekilde hikayeleştiren yapımlardan birisi olmayı başarmıştır. Fakat karakter sayısının azlığı hikayenin çeşitliliği için olumsuz etkilemiştir.

IMDb’den 8,8 puan alan Seinfeld dizisinde yer alan oyuncular şu şekildedir:

- Jerry Seinfeld – Jerry Seinfeld

- Jason Alexander – George Costanza

- Michael Richards – Cosmo Kramer

- Julia Louis-Dreyfus – Elaine Benes


https://youtu.be/hQXKyIG_NS4

Son Güncelleme: 06.12.2021 02:06
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Anahtar Kelimeler:
NetflixSeinfeldDizi
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