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Netflix Schumacher Belgeselinin konusu nedir?

Netflix, efsanevi F1 pilotu Schumacher'in belgeselini 15 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı. Tarihin en iyi pilotlarından biri olarak görülen Schumacher'in hayatı belgeselde yer alacak. Schumacher belgeselinde nelerin yer alacağı merak edilmektedir. Netflix Schumacher belgeselinin konusu nedir? Bu haberimizde Netflix'in Schumacher belgeselinin detayını sizler için derledik. İşte Netflix Schumacher belgeselinin konusu...

14 Aralık 2021 Salı 22:28
Netflix Schumacher Belgeselinin konusu nedir?
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Netflix belgeseline nereden başlayacağımızı veya Schumacher'i en iyi nasıl tanımlayacağınızı bilmiyorum. Ancak sayısız unutulmaz şampiyonluklarının yanı sıra 2013 yılında yaşadığı yürek burkan kazanın etkisi devam ediyor.  Efsanevi yarış pilotu Schumacher'in hayatı belgeselde yer alacak. Netflix’in Schumacher belgeselinin konusu nedir?

Schumacher belgeseli

2013 yılında ailesiyle birlikte Alpler'e giden başarılı pilot, kayak yaparken kayaya çarparak büyük bir felaket yaşadı. İlk muayeneden sonra şüpheli bir gelişme olmadığı vurgulansa da... Ondan sonra uzun yıllar komaya girdi. Son günlerde hayata merhaba diyemeyen eşi Corinna da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kalbine bir miktar su dökülmesine rağmen durumunun stabil olduğunu söyledi. Yıllarca komada kaldıktan sonra durumunun çok daha iyi olduğunu söylemesine rağmen, tedavi ve araştırmaların yeterli sonuç vermediğini de sözlerine ekledi.

Bu süre zarfında, yarış tutkusu ve başarısı milyonlarca insanı kendisine hayran bıraktı ve yıllar boyunca  sonsuz  başarılar ve istatistikler elde etti.

Netflix ve Schumacher'in belgeseli arasındaki işbirliği son derece profesyonel ve duygusal bir projedir. Alman pilotun yıllar önce başladığı büyük maratonun ardından yaşadığı azmi, tutkusu ve hırsı ile duygusal ve psikolojik yönlerinden bahsederken yavaş yavaş bugüne yaklaşıyor. Röportajlar, aile üyeleriyle grup fotoğrafları, video kasetler gibi çeşitli argümanların yardımıyla geçmişte Schumacher ile günümüz Schumacher arasında bir bağlantı kuruldu. Atletik kişiliğiyle birçok kişinin idolü, hayranı ve arkadaşı olan Schumacher Hemen hemen herkesin gözünde özel bir yeri olacak.


Son Güncelleme: 14.12.2021 22:28
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Netflix Schumacher BelgeseliSchumacher Belgeselinin KonusuMichael Schumacher
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