Netflix Sayıklama filmi konusu nedir? Netflix, gerilim dozunun yüksek olduğu Sayıklama filmini yayınladı

Netflix, son yıllarda devam ettirdiği yüksek dozlu gerilim filmlerine bir yenisini daha ekledi. Gerilim türünde yayınladığı yapımlarla seyircilerin beğenisini kazanan Netflix, gerilim dozunun yüksek olduğu Sayıklama filmini an itibariyle platformunda yayınladı. Daha şimdiden izleyenlerin dikkatini çeken Sayıklama filminin konusu arama motorlarını en çok meşgul eden terimlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Peki Netflix Sayıklama filmi konusu nedir?

Netflix Sayıklama Filmi Konusu Nedir?

İçinde bulunduğu stresli iş hayatına daha fazla dayanamayan Marco ve Amanda çifti, kızları Nina’yı da yanlarına alarak Şili’nin kırsal bir kasabasında sakin bir tatil yapmak isterler. Fakat bu tatil yeri, ailenin hiç de beklediği gibi biri yer olmayacak ve onlara hayatlarının en zor anlarını yaşatacaktır.

Yıllarca sayısız filmde görülen ölü ruhlar, korku efektleri ve şifacılar gibi öğeler, Sayıklama filminde de karşımıza çıkmaktadır. Perulu Claudia Llosa’nın yönetmenlik görevini üstlendiği yapımın özeti Amanda ve ailesinin Carola ve oğlu David arasında yaşanan savaşa dahil olması olabilir.

Netflix’in yeni filmlerinden olan Sayıklama, IMDb’de 5,7 puan almıştır. Filmde yer alan oyuncular ve hayat verdiği karakterler ise şu şekildedir:

- María Valverde – Amanda

- Dolores Fonzi – Carola

- Emilio Vodanovich – David

- Guillermina Sorribes Liotta – Nina

- Germán Palacios – Omar

- Guillermo Pfening – Marco

- Macarena Barros Montero – Mama de Nena

https://youtu.be/3_P3eM4FltM