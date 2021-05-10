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Netflix Ragnarok 2. sezon yeni tanıtım fragmanı yayınlandı

Dijital eğlence platformu Netflix, Ragnarok 2. Sezon’un ilk fragmanını yayınladı. İskandinav mitolojisine dayanan fantastik dizinin yeni sezonu, haberlere göre yakın bir tarihte resmen yayınlanacak. Netflix kullanıcıları, Ragnarok 2. Sezon’u merakla bekliyor. Peki dizinin 2.sezonu hangi tarihte yayınlanacak? İşte 2.sezon fragmanı ve detaylar...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:57
Netflix Ragnarok 2. sezon yeni tanıtım fragmanı yayınlandı
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Netflix’in sevilen yapımlarından Ragnarok dizisinin 2.sezon fragmanı yayınlandı.

2.sezon tanıtımında:  "Bütün bir kasabayı ve hatta belki de ülkeyi hakimiyeti altına alan kadim ve son derece güçlü bir düşmanla karşı karşıya olduğunu yeni öğrenmiş 17 yaşında bir lise öğrencisi olsaydınız ne yapardınız? Magne, aradığı cevapları ve müttefikleri acaba çok geç olmadan bulabilecek mi?" şeklinde ifadeler kullanılıyor.

Heyecanla beklenen dizinin 2.sezonu 27 Mayıs 2021 itibarıyla izleyicilerle buluşacak.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:57
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Anahtar Kelimeler:
RagnarokRagnarok 2.sezonRagnarok Fragman
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