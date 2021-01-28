Netflix platformunda yayınlanan Türk dizileri nelerdir? 2021 Türk dizileri

Online ve intenet tabanlı film izleme uygulaması olan Netfilx gün geçtikçe yeni aboneler ediniyor. Türkiye’de ise abonelik durumu 2 milyon kullanıcı abonesine yaklaşmaktadır. Peki ya Netfilx platformunda yer alan Türk dizileri nelerdir? Netfilx platformundaki Türk dizilerinin konuları nelerdir? Merak ettiğiniz Türk dizileri listesi aşağıda verilmiştir. Aynı zamanda Netfilx daha önceleri başka kanallarda yayınlanan dizlerin haklarını almış ve Netfilx platformu üzerinden yayınlamaktadır.

Netflix’te yayınlanan Türk diziler listesi şu şekildedir:

The Protector/ Hakan: Muhafız

Netfilx platformunun ilk Türk dizisi özelliğini taşımakta olan Hakan: Muhafız dizisi başrolünde Çağatay Ulusoy oynamaktadır. Bilim kurgu ve aksiyon konuları üzerinden ilerleyen dizi 14 Aralık 2018 yılında yayına başlayıp 4 sezon boyunca yayınlanmıştır.

Dizinin konusu ise; İstanbul’da normal bir yaşam sürdüren gencin yani Hakan’ın görevlendirilmesi üzerine İstanbul Şehrini koruma görevini kabul etmek zorunda kalıyor. Ölümsüzlere karşı mücadele 4 sezon sürdü. İzleyicileri tarafından çok sevilip izlendiği günler gündem de yerini aldı.

Aşk 101

Türk dizleri arasında Netfilx platformu arasında yer alan bir diğer dizi ise Aşk 101 dizisidir. Dizinin ana konusu gençlik üzerinden ele alınıp romantik komedi üzerinden ilerlemektedir. 2020 yılı itibari ile yayına başlayan dizi konusu ise kısaca şu şekildedir:

Çok sevilen öğretmenlerinin okuldan ayrılmalarını istemeyen gençler öğretmenleri okuldan ayrılmaması için planlar yapmaktadırlar. Yapmış olduğu planda ise okulun erkek beden eğitimi öğretmeni ile sürdürmek istemeleridir. Amaçları burcu öğretmenlerini yani Pınar Deniz karakterini, beden eğitimi öğretmeni olan Kemal beye ( Kaan Urgancıoğlu) aşık ederek okulda kalmasını sağlamaktadırlar. Düşünmüş oldukları planı hayatı geçirmek isteyen gençleri bu şekilde daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Tutulan dizi beğenildiği gibi aynı zamanda eleştiriliyor da. Eleştirilmesi ise öğrencinin öğretmen ile öpüşme sahnesinin olmasıydı.

Dizinin oyuncu kadrosu ise tanıdık yüzlerle bir arada oluyor. Alina Boz dizide Eda karakterine hayat vermektedir. Çukur dizisinden tanınan Kubilay Aka, Selahattin Paşalı, Mert Yazıcıoğlu, İpek Filiz Yazıcı gibi oyuncu kadrolarından oluşmaktadır Aşk 101 dizisi.

Atiye

Hakan: Muhafız dizisnden sonra 2. Türk dizisi olarak Netfilx platformunda yayınlanan Atiye dizisinin başrolünde Beren Saat ve Mehmet Günsür rol almaktadır. Büyük ilgi gören Atiye dizisi asıl adı The Gift’tir. Türk dizisi arasında Netfilx de izlenen ve büyük beğeni alan Atiye, iki sezon olarak 16 bölümden oluşmaktadır.

Dizi konusu ise bir o kadar ilginçtir. İstanbul’da sade hayat süren Atiye evlilik planları yapıp resim çizen karakter olarak dizide gösteriyor kendini. Çizmiş olduğu semboller arasında sürekli tekrarladığı bir simgenin Göbeklitepe’de olan çalışmalar arasındaki sembolün aynısı olduğunu fark edince bunun peşine düşüyor. Kazı çalışması yapan Erhan Kurtiz ile tanışıyor ve hayatı farklı bir boyut alıyor.

3.sezonun gelmesi beklenen dizi 2021 yılının sonbahar aylarında yayınlanacağı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda Atiye, Şengül Boybaş’ın “Dünyanın Uyanışı” kitabından uyarlanarak çekildiğini belirtelim.

Rise of Empires: Ottoman (Osmanlı’nın Yükselişi)

Mini belgesel tarzında olan Rise of Empires: Ottoman ( Osmanlı’nın Yükselişi) dizisinde Fatih sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini anlatmaktadır.

Amerikalıların hazırlamış olduğu diz kadrosunda Türk oyuncular yer aldığından Netfilx platformunun Türk dizleri arasında yer almaktadır. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekildedir:

İstanbul’un fethini konu almaktadır ve oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu yer almakta ve diziye hayat vermektedirler. Celal Şengör ise Türkçe olarak anlatımını sağlamaktadır.

Bir Başkadır

Netflix’in platformunun Türk dizilerinden olan en son olarak çıkan Bir Başkadır dizisi de yoğun ilgi görmüştür. 12 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan dizide farklı görüşlere sahip insanların hayatları ele alınmaktadır. Türbanlı genç etrafında dönen dizi başrolünde Öykü Karayel dikkat çekmektedir.

Yukarıda saydıklarımız Netflix’in Orijinal Türk dizileri listesidir. Şimdi de başka kanallarda/platformlarda daha önce yayınlanmış ama Netflix’te de yayınlanan dizilere bakalım.

Farklı kanallarda yayınlanmış ve sonrasında Netfilx’in yayınladığı diziler listesi;

• Masum

• Ezel

• Leyla ile Mecnun

• Behzat Ç.

• Şubat

• Diriliş: Ertuğrul

• 46 Yok Olan

• Son

Yayınlandığı zaman büyük ilgi gören ve izlenme rekorları kıran dizilerde Netfilx Türk dizisi listelerinde yer almaktadır.