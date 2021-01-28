İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Netflix platformunda yayınlanan Türk dizileri nelerdir? 2021 Türk dizileri

Ücretli abonelik sistemi olan dizi ve film izleme platformu olan Netfilx Türkiye içinde neredeyse 2 milyon aboneye ulaşmak üzere. Hal böyle olunca Netfilx’te olan Türk dizileri merak konusu oldu. Detaylar haberimizde…

28 Ocak 2021 Perşembe 19:04
Netflix platformunda yayınlanan Türk dizileri nelerdir? 2021 Türk dizileri
Takip Et:
Online ve intenet tabanlı film izleme uygulaması olan Netfilx gün geçtikçe yeni aboneler ediniyor. Türkiye’de ise abonelik durumu 2 milyon kullanıcı abonesine yaklaşmaktadır. Peki ya Netfilx platformunda yer alan Türk dizileri nelerdir? Netfilx platformundaki Türk dizilerinin konuları nelerdir? Merak ettiğiniz Türk dizileri listesi aşağıda verilmiştir. Aynı zamanda Netfilx daha önceleri başka kanallarda yayınlanan dizlerin haklarını almış ve Netfilx platformu üzerinden yayınlamaktadır.

Netflix’te yayınlanan Türk diziler listesi şu şekildedir: 

The Protector/ Hakan: Muhafız

Netfilx platformunun ilk Türk dizisi özelliğini taşımakta olan Hakan: Muhafız dizisi başrolünde Çağatay Ulusoy oynamaktadır. Bilim kurgu ve aksiyon konuları üzerinden ilerleyen dizi 14 Aralık 2018 yılında yayına başlayıp 4 sezon boyunca yayınlanmıştır.
Dizinin konusu ise; İstanbul’da normal bir yaşam sürdüren gencin yani Hakan’ın görevlendirilmesi üzerine İstanbul Şehrini koruma görevini kabul etmek zorunda kalıyor. Ölümsüzlere karşı mücadele 4 sezon sürdü. İzleyicileri tarafından çok sevilip izlendiği günler gündem de yerini aldı.
 

Aşk 101 

Türk dizleri arasında Netfilx platformu arasında yer alan bir diğer dizi ise Aşk 101 dizisidir. Dizinin ana konusu gençlik üzerinden ele alınıp romantik komedi üzerinden ilerlemektedir. 2020 yılı itibari ile yayına başlayan dizi konusu ise kısaca şu şekildedir: 
Çok sevilen öğretmenlerinin okuldan ayrılmalarını istemeyen gençler öğretmenleri okuldan ayrılmaması için planlar yapmaktadırlar. Yapmış olduğu planda ise okulun erkek beden eğitimi öğretmeni ile sürdürmek istemeleridir. Amaçları burcu öğretmenlerini yani Pınar Deniz karakterini, beden eğitimi öğretmeni olan Kemal beye ( Kaan Urgancıoğlu) aşık ederek okulda kalmasını sağlamaktadırlar. Düşünmüş oldukları planı hayatı geçirmek isteyen gençleri bu şekilde daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.
Tutulan dizi beğenildiği gibi aynı zamanda eleştiriliyor da. Eleştirilmesi ise öğrencinin öğretmen ile öpüşme sahnesinin olmasıydı.
Dizinin oyuncu kadrosu ise tanıdık yüzlerle bir arada oluyor. Alina Boz dizide Eda karakterine hayat vermektedir. Çukur dizisinden tanınan Kubilay Aka, Selahattin Paşalı, Mert Yazıcıoğlu, İpek Filiz Yazıcı gibi oyuncu kadrolarından oluşmaktadır Aşk 101 dizisi.

Atiye

Hakan: Muhafız dizisnden sonra 2. Türk dizisi olarak Netfilx platformunda yayınlanan Atiye dizisinin başrolünde Beren Saat ve Mehmet Günsür rol almaktadır. Büyük ilgi gören Atiye dizisi asıl adı The Gift’tir. Türk dizisi arasında Netfilx de izlenen ve büyük beğeni alan Atiye, iki sezon olarak 16 bölümden oluşmaktadır. 
Dizi konusu ise bir o kadar ilginçtir. İstanbul’da sade hayat süren Atiye evlilik planları yapıp resim çizen karakter olarak dizide gösteriyor kendini. Çizmiş olduğu semboller arasında sürekli tekrarladığı bir simgenin Göbeklitepe’de olan çalışmalar arasındaki sembolün aynısı olduğunu fark edince bunun peşine düşüyor. Kazı çalışması yapan Erhan Kurtiz ile tanışıyor ve hayatı farklı bir boyut alıyor. 
3.sezonun gelmesi beklenen dizi 2021 yılının sonbahar aylarında yayınlanacağı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda Atiye, Şengül Boybaş’ın “Dünyanın Uyanışı” kitabından uyarlanarak çekildiğini belirtelim. 

Rise of Empires: Ottoman (Osmanlı’nın Yükselişi)

Mini belgesel tarzında olan Rise of Empires: Ottoman ( Osmanlı’nın Yükselişi) dizisinde Fatih sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini anlatmaktadır. 
Amerikalıların hazırlamış olduğu diz kadrosunda Türk oyuncular yer aldığından Netfilx platformunun Türk dizleri arasında yer almaktadır. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekildedir:
İstanbul’un fethini konu almaktadır ve oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu yer almakta ve diziye hayat vermektedirler. Celal Şengör ise Türkçe olarak anlatımını sağlamaktadır.

Bir Başkadır 

Netflix’in platformunun Türk dizilerinden olan en son olarak çıkan Bir Başkadır dizisi de yoğun ilgi görmüştür. 12 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan dizide farklı görüşlere sahip insanların hayatları ele alınmaktadır. Türbanlı genç etrafında dönen dizi başrolünde Öykü Karayel dikkat çekmektedir.
Yukarıda saydıklarımız Netflix’in Orijinal Türk dizileri listesidir. Şimdi de başka kanallarda/platformlarda daha önce yayınlanmış ama Netflix’te de yayınlanan dizilere bakalım.

Farklı kanallarda yayınlanmış ve sonrasında Netfilx’in yayınladığı diziler listesi;

• Masum
• Ezel
• Leyla ile Mecnun
• Behzat Ç.
• Şubat
• Diriliş: Ertuğrul
• 46 Yok Olan
• Son
Yayınlandığı zaman büyük ilgi gören ve izlenme rekorları kıran dizilerde Netfilx Türk dizisi listelerinde yer almaktadır. 


Son Güncelleme: 28.01.2021 19:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetfilxTürk DizleriHakan MuhafızBir BaşkadırAtiyeAşk 101
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Göz filmi konusu ve oyuncuları
Göz filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasada olacak? Samsung Galaxy S21 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları
Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç, diziden ayrıldı mı?
2021 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Elliot Page ve eşi Emma Portner boşanma kararı aldı!
Emekli vatandaşlara kira ve yakacak yardımı verilecek mi? Türkiye Emekliler Derneği harekete geçti
Hayat Güzeldir programı neden yayınlanmıyor, final mi yaptı? Özge Ulusoy Hayat Güzeldir bitti mi?
Gümüşhane askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Avlu Deniz Öldü Mü? Deniz Kurtuldu Mu? Demet Evgar Diziden Ayrılacak mı?
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Malta’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.