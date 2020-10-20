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Netflix Perdida dizi konusu ve oyuncuları

Netflix İspanyol yapımı dizilerine bir yenisini daha ekledi. İspanyol yapımı Perdida dizisi 23 Ekim’de Netflix üzerinden yayınlanacak. Dizi severler Netflix Perdida dizi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

20 Ekim 2020 Salı 19:18
Netflix Perdida dizi konusu ve oyuncuları
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Online dizi film platformu Netflix çok sayıda yapımıyla dizi film severlerin en çok kullandığı platform olarak yükselişini sürdürüyor. Platformun yeni dizilerinden Perdida ilk sezonuyla büyük beğeni kazanmıştı. İlk sezonuyla büyük beğeni kazanan dizinin ikinci sezonu merak ediliyordu.

10 Ocak 2020 tarihinde İspanya’da yayına giren dizi 11 bölüm olarak yayınlanmıştı. İspanya’da büyük beğeni kazanan diziyi satın alan Netflix 23 Ekim tarihinde diziyi yayınlayacak. Dizinin başrollerinde Daniel Grao, Carolina Lapausa, Melani Olivares, Fenando Solórzano ve Juan Carlos Messier gibi İspanya’nın en başarılı isimleri yer alıyor.

Öte yandan dizi IMDB’de 7.1 puanla dikkat çekiyor. Dizinin yönetmenliklerini ise Iñaki Peñafiel, Rafa Montesinos ve David Ulloa yapıyor. Netflix daha önce de birçok İspanyol yapımını bünyesine katmıştı. Perdida dizisiyle İspanyol yapımlarına bir yenisini daha ekleyen Netflix diziyi 23 Ekim’de yayınlayacak.

Perdida konusu

Dizide Antoino’nun 5 yaşındaki kızı Soledad’ın kumsalda oynarken ortadan kaybolması üzerine Antonio’nun 10 yıl boyunca kızından haber alamaması anlatılmaktadır. Aradan 10 yıl geçse de kızının peşini bırakmayan Antonio kızının kaybolmasına neden olan kişinin hapishanede olduğunu öğrenir ve Kolombiya’nın kötü şöhretiyle bilinen La Brecha hapishanesine gitmek için kendisini tutuklatır.

Perdida oyuncuları ve karakterleri

Dizide yer alan oyuncular ve oyuncuların canlandırdığı karakterler şu şekilde;

Daniel Grao – Antonio Santos

Carolina Lapausa – Inma


Melani Olivares – Eva Aguirre

Fenando Solórzano – Quitombo

Juan Carlos Messier – Cruz

Jon Arias – Sebastián

Veronica Velasquez – Soledad Santos

David Trejos – Ignacio

Ana María Orozco – Milena

Adriana Paz – Angelita




Son Güncelleme: 20.10.2020 19:18
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Anahtar Kelimeler:
DiziNetflix
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