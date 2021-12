Netflix Perde Arkası NBA Tarihinin En Büyük Kavgası Belgesel Dizi konusu nedir?

Netflix kullanıcılarına daha önce müjdesini verdiği belgesel türünde seri yapımların peşpeşe yayınlanacağını açıklamıştı. Netflix ilk belgeselini yayınladı ve devamınında gelmesi bekleniyor.

İlk belgesel basketbolseverleri yakından ilgilendiren bir yapım. NBA Tarihinin En Büyük Kavgası adlı yapım şimdiden en çok merak edilenler arasına girmeyi başardı.

2004 senesinde yaşanan NBA Tarihinin En Büyük Kavgası Malice At The Palace olayında şunlar yaşanmıştı; O sene yaşanan olayları etkileyici ve çarpıcı bir şekilde ekrana yansıtmayı başaran Netflix 2004 yılında yaşanan Detroit Pistons ve Indiana Pacers şampiyonluk yarışında her iki büyük takımda o sene bünyesine çok büyük oyuncular katmış ve ve doğu konferansı zaferi için kıyasıya mücadele etmişlerdi.

Maçlar oynanmaya başladı ve aylar günler geçti. Kasım ayına gelindiğinde ise iki takım zorlu bir mücadele için sahaya çıktı ve kozlarını paylaşmaya başladılar. O zamanki ismiyle adıyla Ron Artest ve karşı rakip oyuncu Ben Wallace arasında önce bir faul devamında da bir itişme oldu. Her geçen saniye yeni bir gelişmeye sahne olurken taraftarların Artest’in yüzüne attığı bir şişe, olayın tetikleyicisi oldu. Sahaya taraftarlar indi, yumruklar havada uçuşmaya başladı. Polisler girdi. Ve gece tam bir kabusa dönüştü. Devamında Artest adını değiştirmiş. Ve çoğu kişinin hayatları boyunca unutmayacakları gelişmeler yaşanmıştır.