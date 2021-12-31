İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller için kademeli tarife geliyor..
Son Dakika
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller...
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...

Netflix Perde Arkası NBA Tarihinin En Büyük Kavgası Belgesel Dizi konusu nedir?

Dünyanın en önde gelen dijital izleme platformlarının başında gelen ve çok sayıda kullanıcısı olan Netflix orijinal yapımlarla adeta rakiplerine göz dağı vermeye devam ediyor. Son zamanlarda en çok izlenenler kategorisinde yer alan Perde Arkası NBA Tarihinin En Büyük Kavgası Belgesel'i hakkında detaylı incelemeyi haberimizin devamında bulabilirsiniz.

31 Aralık 2021 Cuma 12:12
Netflix Perde Arkası NBA Tarihinin En Büyük Kavgası Belgesel Dizi konusu nedir?
Takip Et:

Netflix kullanıcılarına daha önce müjdesini verdiği belgesel türünde seri yapımların peşpeşe yayınlanacağını açıklamıştı. Netflix ilk belgeselini yayınladı ve devamınında gelmesi bekleniyor. 

İlk belgesel basketbolseverleri yakından ilgilendiren bir yapım. NBA Tarihinin En Büyük Kavgası adlı yapım şimdiden en çok merak edilenler arasına girmeyi başardı. 

2004 senesinde yaşanan NBA Tarihinin En Büyük Kavgası Malice At The Palace olayında şunlar yaşanmıştı; O sene yaşanan olayları etkileyici ve çarpıcı bir şekilde ekrana yansıtmayı başaran Netflix 2004 yılında yaşanan Detroit Pistons ve Indiana Pacers şampiyonluk yarışında her iki büyük takımda o sene bünyesine çok büyük oyuncular katmış ve ve doğu konferansı zaferi için kıyasıya mücadele etmişlerdi.

Maçlar oynanmaya başladı ve aylar günler geçti. Kasım ayına gelindiğinde ise iki takım zorlu bir mücadele için sahaya çıktı ve kozlarını paylaşmaya başladılar. O zamanki ismiyle  adıyla Ron Artest ve karşı rakip oyuncu Ben Wallace arasında önce bir faul devamında da bir itişme oldu. Her geçen saniye yeni bir gelişmeye sahne olurken taraftarların Artest’in yüzüne attığı bir şişe, olayın tetikleyicisi oldu. Sahaya taraftarlar indi, yumruklar havada uçuşmaya başladı. Polisler girdi. Ve gece tam bir kabusa dönüştü. Devamında Artest adını değiştirmiş. Ve çoğu kişinin hayatları boyunca unutmayacakları gelişmeler yaşanmıştır.



Son Güncelleme: 31.12.2021 12:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Perde Arkası NBA Tarihinin En Büyük Kavgası BelgeselNetflix
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asfalt Tanrıçası filminin konusu nedir?
Asfalt Tanrıçası filminin konusu nedir?
Kurtlarla Yaşam belgesel filminin konusu nedir?
Kurtlarla Yaşam belgesel filminin konusu nedir?
Netflix - My Unorthodox Life dizi konusu
Netflix - My Unorthodox Life dizi konusu
Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi ££
Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi ££
The Souvenir (Hatıra) filmi konusu ve fragmanı
The Souvenir (Hatıra) filmi konusu ve fragmanı
Netflix Beckett filminin konusu nedir? Beckett filmi oyuncuları kimler?
Netflix Beckett filminin konusu nedir? Beckett filmi oyuncuları kimler?

Popüler Haberler

Netflix Perde Arkası NBA Tarihinin En Büyük Kavgası Belgesel Dizi konusu nedir?
Şartlı eğitim yardımı ne kadar, nasıl alınır?
Asfalt Tanrıçası filminin konusu nedir?
Covid-19 Aşı kartı nedir, nasıl oluşturulur?
SGK ek bildirge cezası ne kadar?
Çocuğu üniversite okuyan ailelere yapılan yardımlar nelerdir? Başvuru şartları neler?
Belediyelerin yardımlarına kimler başvurabiliyor?
Kurtlarla Yaşam belgesel filminin konusu nedir?
Çocuklar evde hangi eğitici aktiviteleri yapabilir?
Yeşil pasaport almak için gereken şartlar nelerdir?
Özler Holding sahibi kimdir?
Netflix Squid Game dizisi konusu nedir? Netflix Squid Game dizisi yayınlandı
Kuruluş Osman Şeyh Edebali karakteri gerçekte kim? Şeyh Edebali'yi canlandıran oyuncu Seda Yıldız kimdir?
Netflix dizisi İhanetin Beş Yüzü'nün konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
BİM 8 Ekim 2021'de hangi ürünleri getiriyor? Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Pandemi zamanında işinden çıkarılan kişilerin hakları nelerdir, bu durumda ne yapılmalıdır?
Ciro kaybı desteğinin süreci uzatıldı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş son başvuru tarihini açıkladı
Nöbetçi Noter 1 Ocak 2022 Cumartesi açık noterler listesi - 1 Ocak 2022 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Netflix Beckett filminin konusu nedir? Beckett filmi oyuncuları kimler?
Harrow 4. Sezon ne zaman yayınlanmaya başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü kuru gıda yardımı nedir? Başvuru şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.