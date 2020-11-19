Netflix Pera Palas dizisi ne zaman yayınlanacak? Pera Palas dizi konusu ve oyuncuları

Netflix’in Türk kullanıcıları için geçtiğimiz aylarda duyurduğu Pera Palas dizisinin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Aynı zamanda dizinin oyuncuları da araştırılıyor. Netflix Türkiye’ye özel olarak çekilecek olan Pera Palas dizisi oyuncuları kesin olarak duyuruldu.

Karga Seven Pictures tarafından yapımcılığı üstlenen dizinin başrol oyuncusu Hazal Kaya olacak.

Pera Palas dizisi nereden uyarlama?

Pera Palas konusu nedir?

Pera Palas’ta Gece Yarısı kitabından uyarlandığı belirtilen dizinin kısa sürede sosyal medya sitelerinde trendlere girdiği belirtiliyor.

Pera Palas dizisi Atatürk, Cevad Paşa, Agatha Christie ve eşi Archibald Christie’nin 30’lu yaşlarını anlatacak.

Pera Palas dizisi ne zaman yayınlanacak?

Oyuncu kadrosu yeni belirlenen dizinin çekimlerine ne zaman başlanacağı konusunda bir bilgi bulunmadığı için yayın tarihi konusunda da bilgi verilmesi doğru olmayacaktır. Ancak Netflix’in dizi çekme ve yayınlama sürelerine bakıldığında 2021 yılının bahar aylarında Pera Palas dizisinin izleyici ile buluşacağı tahmini yapılabilir.