Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Netflix People Places Things konusu ve oyuncuları

Yönetmenlik koltuğunda James C. Strouse’un oturduğu People Places Things filmi 2015 yılında beyaz perdeye taşınarak film severlerin beğenisine sunulmuştu. Şu sıralarda Netflix platformunda gösterime giren filmin konusu ve oyuncuları izleyenlerin halen gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Filmde hangi oyuncular yer alıyor?

Netflix People Places Things Filmi Konusu Nedir?

Clio ve Colette isimli ikiz kızlara sahip olan Will Henry, kızlarının doğum günleri için bir parti düzenler. Çocukları keyif içinde partinin keyfini çıkarırken Will’in eşi Charlie aniden ortadan kaybolur. Yukarı kata çıkan Will, eşinin kendisini Garry isimli bir adamla aldattığını öğrenir. Bunun üzerine ailede dağılma süreci başlar.

Olayın üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen Will, Charlie’yi halen unutamamıştır. Çocuklarıyla ara sıra görüşebilen Will’in bu olayın etkisiyle roman sanatçılığını işini de aksattığı gözlemlenmektedir ve sonrasında daha kötü bir haber alır ve Charlie’nin Garry ile evleneceğini öğrenir.

Filmde Hangi Oyuncular Yer Alıyor?

Netflix People Places Things filminde yer alan oyuncular ve hayat verdikleri karakterler şunlardır:

- Jemaine Clement – Will Henry

- Aundrea Gadsby – Clio

- Gia Gadsby – Colette

- Stephanie Allynne – Charlie

- Regina Hall – Diane

- Jessica Williams – Kat