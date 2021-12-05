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Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Netflix People Places Things konusu ve oyuncuları

2015 yılında beyaz perdede gösterime giren People Places Things filmi gündem olmaya devam ediyor. Film severler dramın yoğun olduğu bu filmin konusunu ve oyuncularını internet üzerinden araştırmaya yöneldi. İşte Netflix People Places Things filmi hakkında öne çıkanlar...

05 Aralık 2021 Pazar 19:11
Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Netflix People Places Things konusu ve oyuncuları
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Yönetmenlik koltuğunda James C. Strouse’un oturduğu People Places Things filmi 2015 yılında beyaz perdeye taşınarak film severlerin beğenisine sunulmuştu. Şu sıralarda Netflix platformunda gösterime giren filmin konusu ve oyuncuları izleyenlerin halen gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Filmde hangi oyuncular yer alıyor?

Netflix People Places Things Filmi Konusu Nedir?

Clio ve Colette isimli ikiz kızlara sahip olan Will Henry, kızlarının doğum günleri için bir parti düzenler. Çocukları keyif içinde partinin keyfini çıkarırken Will’in eşi Charlie aniden ortadan kaybolur. Yukarı kata çıkan Will, eşinin kendisini Garry isimli bir adamla aldattığını öğrenir. Bunun üzerine ailede dağılma süreci başlar.

Olayın üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen Will, Charlie’yi halen unutamamıştır. Çocuklarıyla ara sıra görüşebilen Will’in bu olayın etkisiyle roman sanatçılığını işini de aksattığı gözlemlenmektedir ve sonrasında daha kötü bir haber alır ve Charlie’nin Garry ile evleneceğini öğrenir.

Filmde Hangi Oyuncular Yer Alıyor?

Netflix People Places Things filminde yer alan oyuncular ve hayat verdikleri karakterler şunlardır:

- Jemaine Clement – Will Henry

- Aundrea Gadsby – Clio

- Gia Gadsby – Colette

- Stephanie Allynne – Charlie

- Regina Hall – Diane

- Jessica Williams – Kat


Son Güncelleme: 05.12.2021 19:11
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NetflixPeople Places ThingsFilm
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